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Пашинян рассказал о масштабных реформах в армии
Пашинян рассказал о масштабных реформах в армии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии визита в Москву, который состоится 7 апреля, заявил в интервью РИА Новости, что считает приоритетом... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:53
2021-04-06T17:06
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии визита в Москву, который состоится 7 апреля, заявил в интервью РИА Новости, что считает приоритетом пополнение ВС Армении современным оружием."Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания", - сказал глава армянского правительства.По его словам, сейчас в Вооруженных силах Армении уже стартовали масштабные реформы, "которые также осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами". "Должен сказать, что мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с РФ в области военного и военно-технического сотрудничества, соответствующие консультации ведутся, а на уровне экспертов уже установлены необходимые контакты", - сказал глава армянского правительства."Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении", - отметил премьер.В конце февраля Пашинян на заседании правительства заявил о намерении укрепить сотрудничество с РФ в сфере безопасности, в частности, в процессе реформирования армии. Он анонсировал формирование возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая займется созданием графика дорожной карты реформирования вооруженных сил. По словам премьера, в этом процессе армянская сторона намерена установить более тесное сотрудничество с партнером номер один в сфере безопасности - Российской Федерацией.В конце марта премьер Армении на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении. По его словам, необходимо найти новые формулы противостояния угрозам безопасности и самой важной формулой является совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Пашинян тогда заявил, что в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах нужно подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности.До прихода к власти в 2018 году Пашинян высказывался критически в адрес объединений, членом которых является РФ - ЕАЭС и ОДКБ. Однако после того, как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна &gt;&gt;
https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html
https://ria.ru/20210328/med-1603213048.html
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россия, никол пашинян, евразийский экономический союз, одкб, армения, в мире

Пашинян рассказал о масштабных реформах в армии

15:53 06.04.2021 (обновлено: 17:06 06.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии визита в Москву, который состоится 7 апреля, заявил в интервью РИА Новости, что считает приоритетом пополнение ВС Армении современным оружием.
"Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания", - сказал глава армянского правительства.
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По его словам, сейчас в Вооруженных силах Армении уже стартовали масштабные реформы, "которые также осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами".
"Должен сказать, что мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с РФ в области военного и военно-технического сотрудничества, соответствующие консультации ведутся, а на уровне экспертов уже установлены необходимые контакты", - сказал глава армянского правительства.
"Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении", - отметил премьер.
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В конце февраля Пашинян на заседании правительства заявил о намерении укрепить сотрудничество с РФ в сфере безопасности, в частности, в процессе реформирования армии. Он анонсировал формирование возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая займется созданием графика дорожной карты реформирования вооруженных сил. По словам премьера, в этом процессе армянская сторона намерена установить более тесное сотрудничество с партнером номер один в сфере безопасности - Российской Федерацией.
В конце марта премьер Армении на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении. По его словам, необходимо найти новые формулы противостояния угрозам безопасности и самой важной формулой является совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Пашинян тогда заявил, что в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах нужно подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности.
До прихода к власти в 2018 году Пашинян высказывался критически в адрес объединений, членом которых является РФ - ЕАЭС и ОДКБ. Однако после того, как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом.
Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>
 
РоссияНикол ПашинянЕвразийский экономический союзОДКБАрменияВ мире
 
 
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