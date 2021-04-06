https://ria.ru/20210406/armiya-1727046692.html

Пашинян рассказал о масштабных реформах в армии

Пашинян рассказал о масштабных реформах в армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии визита в Москву, который состоится 7 апреля, заявил в интервью РИА Новости, что считает приоритетом... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:53

2021-04-06T15:53

2021-04-06T17:06

россия

никол пашинян

евразийский экономический союз

одкб

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889589_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_960971df2cf6bb969192cf7d8c857f4a.jpg

ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии визита в Москву, который состоится 7 апреля, заявил в интервью РИА Новости, что считает приоритетом пополнение ВС Армении современным оружием."Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания", - сказал глава армянского правительства.По его словам, сейчас в Вооруженных силах Армении уже стартовали масштабные реформы, "которые также осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами". "Должен сказать, что мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с РФ в области военного и военно-технического сотрудничества, соответствующие консультации ведутся, а на уровне экспертов уже установлены необходимые контакты", - сказал глава армянского правительства."Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении", - отметил премьер.В конце февраля Пашинян на заседании правительства заявил о намерении укрепить сотрудничество с РФ в сфере безопасности, в частности, в процессе реформирования армии. Он анонсировал формирование возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая займется созданием графика дорожной карты реформирования вооруженных сил. По словам премьера, в этом процессе армянская сторона намерена установить более тесное сотрудничество с партнером номер один в сфере безопасности - Российской Федерацией.В конце марта премьер Армении на встрече с жителями Армавирской области страны предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении. По его словам, необходимо найти новые формулы противостояния угрозам безопасности и самой важной формулой является совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Пашинян тогда заявил, что в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах нужно подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности.До прихода к власти в 2018 году Пашинян высказывался критически в адрес объединений, членом которых является РФ - ЕАЭС и ОДКБ. Однако после того, как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

https://ria.ru/20210328/med-1603213048.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, евразийский экономический союз, одкб, армения, в мире