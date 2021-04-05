Слезы Бузовой и триумф Нюши с Кридом: в Москве вручили премию "Жара"
Лауреатов четвертой "Жары" выбрали открытым голосованием по итогам 2020 года. В результате "Певцом года" стал Jony (Джахид Гусейнли),
"Певицей года" назвали Светлану Лободу. Однако исполнительница, которая не пропустила ни одной "Жары", в этот раз не смогла посетить премию, поскольку болеет коронавирусом.
"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели. Оттого особенно приятна ваша любовь и ваше признание.
Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции? Спасибо всем зрителям телеканала "ЖАРА" за высокую оценку нашей работы", — написала Лобода в Instagram.
Лауреатов четвертой "Жары" выбрали открытым голосованием по итогам 2020 года. В результате "Певцом года" стал Jony (Джахид Гусейнли),
"Певицей года" назвали Светлану Лободу. Однако исполнительница, которая не пропустила ни одной "Жары", в этот раз не смогла посетить премию, поскольку болеет коронавирусом.
"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели. Оттого особенно приятна ваша любовь и ваше признание.
Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции? Спасибо всем зрителям телеканала "ЖАРА" за высокую оценку нашей работы", — написала Лобода в Instagram.
"Группой года" стал дуэт HammAli & Navai, участники которого в начале марта объявили, что их группа перестает существовать.
На прощание исполнители хитов "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и многих других выпустили альбом "Когда хорошему человеку плохо" и взяли престижную награду.
"Группой года" стал дуэт HammAli & Navai, участники которого в начале марта объявили, что их группа перестает существовать.
На прощание исполнители хитов "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и многих других выпустили альбом "Когда хорошему человеку плохо" и взяли престижную награду.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) стала лауреатом в номинации "Песня года" за трек "ЯТЛ".
"Спасибо всем, кто слушает нашу музыку", — написала Юлия в сторис Instagram.
На сцене Crocus City Hall певица в платье-мини цвета металлик устроила эффектный перфоманс, исполнив свой хит в сопровождении этнических барабанов.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) стала лауреатом в номинации "Песня года" за трек "ЯТЛ".
"Спасибо всем, кто слушает нашу музыку", — написала Юлия в сторис Instagram.
На сцене Crocus City Hall певица в платье-мини цвета металлик устроила эффектный перфоманс, исполнив свой хит в сопровождении этнических барабанов.
Егор Крид и Нюша (Анна Шурочкина) получили заслуженные статуэтки в категории "Коллаборация года" за трек "Mr. & Mrs. Smith". Экс-возлюбленные и коллеги по сцене долгое время интриговали и удивляли поклонников то загадочными постами в соцсетях, то клипом, в котором играют свадьбу.
"Я счастлива встретить такого же ненормального, как я, и сделать "ненормальную" коллаборацию. Да, вскрыть болезненные раны, но по-другому иногда не получается. Там, где страх, есть ваш огромный ресурс. Там, где не досказано, ваш груз. А мы выбрали идти по жизни легко и смело", — написала после вручения премии Нюша.
Егор Крид и Нюша (Анна Шурочкина) получили заслуженные статуэтки в категории "Коллаборация года" за трек "Mr. & Mrs. Smith". Экс-возлюбленные и коллеги по сцене долгое время интриговали и удивляли поклонников то загадочными постами в соцсетях, то клипом, в котором играют свадьбу.
"Я счастлива встретить такого же ненормального, как я, и сделать "ненормальную" коллаборацию. Да, вскрыть болезненные раны, но по-другому иногда не получается. Там, где страх, есть ваш огромный ресурс. Там, где не досказано, ваш груз. А мы выбрали идти по жизни легко и смело", — написала после вручения премии Нюша.
Одни из главных хитмейкеров отечественного шоубиза — участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба стали лауреатами в номинациях "Альбом года" за сборник "7 (part 2)" и "Видео года" за клип "Девочка, танцуй!".
"Вы знаете, я сильная девочка, но именно в такие моменты я наконец-то могу хоть на секунду расслабиться. Выдохнуть. Понять, что все, что я делаю, — не зря. Что мой слушатель меня слышит. Слышит сердцем. Это очень дорого стоит. Спасибо всем поклонникам", — поделилась эмоциями Анна Дзюба в Instagram.
Одни из главных хитмейкеров отечественного шоубиза — участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба стали лауреатами в номинациях "Альбом года" за сборник "7 (part 2)" и "Видео года" за клип "Девочка, танцуй!".
"Вы знаете, я сильная девочка, но именно в такие моменты я наконец-то могу хоть на секунду расслабиться. Выдохнуть. Понять, что все, что я делаю, — не зря. Что мой слушатель меня слышит. Слышит сердцем. Это очень дорого стоит. Спасибо всем поклонникам", — поделилась эмоциями Анна Дзюба в Instagram.
Продолжает завоевывать сердца слушателей блогер и рэп-исполнитель Даниил Милохин. Он получил статуэтки сразу в двух категориях: "Трендcеттер года" и "Связь поколений" за вирусный трек "Дико тусим", записанный с Николаем Басковым.
Продолжает завоевывать сердца слушателей блогер и рэп-исполнитель Даниил Милохин. Он получил статуэтки сразу в двух категориях: "Трендcеттер года" и "Связь поколений" за вирусный трек "Дико тусим", записанный с Николаем Басковым.
Премию вели Ксения Собчак и Филипп Киркоров. Они объявляли лауреатов, а также шутили со зрителями и гостями. Не пропустили и Ольгу Бузову.
В какой-то момент Собчак заговорила про экс-возлюбленного ведущей "Дома-2" блогера Давида Манукяна (Dava), с которым дружит Киркоров.
"Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?" — поинтересовалась супруга Константина Богомолова.
"Да, что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?", — задала встречный вопрос артисту Бузова.
"Он будет рад за друга. Он мой друг", — ответил им Филипп Киркоров.
Однако, как оказалось, эта сцена довела Ольгу Бузову до слез. По информации "СтарХит", за кулисами певица расплакалась. "Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак, но меня заваливают вопросами о нем", — заявила журналистам Ольга.
Премию вели Ксения Собчак и Филипп Киркоров. Они объявляли лауреатов, а также шутили со зрителями и гостями. Не пропустили и Ольгу Бузову.
В какой-то момент Собчак заговорила про экс-возлюбленного ведущей "Дома-2" блогера Давида Манукяна (Dava), с которым дружит Киркоров.
"Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?" — поинтересовалась супруга Константина Богомолова.
"Да, что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?", — задала встречный вопрос артисту Бузова.
"Он будет рад за друга. Он мой друг", — ответил им Филипп Киркоров.
Однако, как оказалось, эта сцена довела Ольгу Бузову до слез. По информации "СтарХит", за кулисами певица расплакалась. "Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак, но меня заваливают вопросами о нем", — заявила журналистам Ольга.
В остальном премия прошла гладко. Многие гости постарались с выбором наряда, чтобы выглядеть блистательно на красной дорожке. Как, например, певица Согдиана (Оксана Нечитайло). Она появилась в длинном вечернем платье в пол алого цвета. Наряд со сложной драпировкой и баской на поясе подчеркнул точеную фигуру артистки.
В остальном премия прошла гладко. Многие гости постарались с выбором наряда, чтобы выглядеть блистательно на красной дорожке. Как, например, певица Согдиана (Оксана Нечитайло). Она появилась в длинном вечернем платье в пол алого цвета. Наряд со сложной драпировкой и баской на поясе подчеркнул точеную фигуру артистки.
Эффектно выглядела и Полина Гагарина, которая дополнила простое платье-мини черного цвета интересным аксессуаром в виде чокера и пышного рукава одновременно.
Эффектно выглядела и Полина Гагарина, которая дополнила простое платье-мини черного цвета интересным аксессуаром в виде чокера и пышного рукава одновременно.
Дизайнер Белла Потемкина по традиции сделала акцент на многоярусной юбке и пышных рукавах.
В таком образе "невесты" звездный модельер выделялась на фоне остальных, а ее наряд явно стал одним из самых запоминающихся.
Дизайнер Белла Потемкина по традиции сделала акцент на многоярусной юбке и пышных рукавах.
В таком образе "невесты" звездный модельер выделялась на фоне остальных, а ее наряд явно стал одним из самых запоминающихся.