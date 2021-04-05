Слезы Бузовой и триумф Нюши с Кридом: в Москве вручили премию "Жара"

Лауреатов четвертой "Жары" выбрали открытым голосованием по итогам 2020 года. В результате "Певцом года" стал Jony (Джахид Гусейнли),

"Певицей года" назвали Светлану Лободу. Однако исполнительница, которая не пропустила ни одной "Жары", в этот раз не смогла посетить премию, поскольку болеет коронавирусом.

"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели. Оттого особенно приятна ваша любовь и ваше признание.

Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции? Спасибо всем зрителям телеканала "ЖАРА" за высокую оценку нашей работы", — написала Лобода в Instagram.