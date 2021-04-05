Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210405/zhara-1604263946.html
Слезы Бузовой и триумф Нюши с Кридом: в Москве вручили премию "Жара"
Слезы Бузовой и триумф Нюши с Кридом: в Москве вручили премию "Жара"
В Москве вручили ежегодную музыкальную премию "ЖАРА Music Awards". О том, чем запомнилось одно из самых ожидаемых событий года, которое прошло в Crocus City... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:12
2021-04-05T16:12
шоубиз
юлия зиверт (zivert)
стиль жизни
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
егор крид
звезды
светлана лобода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604295553_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_29eaa4818fa716e46cca45b2711da8fa.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Москве вручили ежегодную музыкальную премию "ЖАРА Music Awards". О том, чем запомнилось одно из самых ожидаемых событий года, которое прошло в Crocus City Hall, — в фотоленте РИА Новости.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604295553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6e6e254f7988c0f41a52aeaf19c12bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия зиверт (zivert), стиль жизни, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, егор крид, звезды, светлана лобода, нюша шурочкина (анна шурочкина), филипп киркоров, полина гагарина, ксения собчак, ольга бузова, москва, фото, фото

Слезы Бузовой и триумф Нюши с Кридом: в Москве вручили премию "Жара"

16:12 05.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Москве вручили ежегодную музыкальную премию "ЖАРА Music Awards". О том, чем запомнилось одно из самых ожидаемых событий года, которое прошло в Crocus City Hall, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Лауреатов четвертой "Жары" выбрали открытым голосованием по итогам 2020 года. В результате "Певцом года" стал Jony (Джахид Гусейнли),

"Певицей года" назвали Светлану Лободу. Однако исполнительница, которая не пропустила ни одной "Жары", в этот раз не смогла посетить премию, поскольку болеет коронавирусом.

"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели. Оттого особенно приятна ваша любовь и ваше признание.
Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции? Спасибо всем зрителям телеканала "ЖАРА" за высокую оценку нашей работы", — написала Лобода в Instagram.

Певец Jony (Джахид Гусейнли), победивший в номинации Певец года, после церемонии вручения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
1 из 10

Лауреатов четвертой "Жары" выбрали открытым голосованием по итогам 2020 года. В результате "Певцом года" стал Jony (Джахид Гусейнли),

"Певицей года" назвали Светлану Лободу. Однако исполнительница, которая не пропустила ни одной "Жары", в этот раз не смогла посетить премию, поскольку болеет коронавирусом.

"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели. Оттого особенно приятна ваша любовь и ваше признание.
Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции? Спасибо всем зрителям телеканала "ЖАРА" за высокую оценку нашей работы", — написала Лобода в Instagram.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Группой года" стал дуэт HammAli & Navai, участники которого в начале марта объявили, что их группа перестает существовать.

На прощание исполнители хитов "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и многих других выпустили альбом "Когда хорошему человеку плохо" и взяли престижную награду.

Музыкальная премия Жара Music Awards
2 из 10

"Группой года" стал дуэт HammAli & Navai, участники которого в начале марта объявили, что их группа перестает существовать.

На прощание исполнители хитов "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и многих других выпустили альбом "Когда хорошему человеку плохо" и взяли престижную награду.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Zivert (Юлия Зиверт) стала лауреатом в номинации "Песня года" за трек "ЯТЛ".

"Спасибо всем, кто слушает нашу музыку", — написала Юлия в сторис Instagram.

На сцене Crocus City Hall певица в платье-мини цвета металлик устроила эффектный перфоманс, исполнив свой хит в сопровождении этнических барабанов.

Певица Zivert на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
3 из 10

Певица Zivert (Юлия Зиверт) стала лауреатом в номинации "Песня года" за трек "ЯТЛ".

"Спасибо всем, кто слушает нашу музыку", — написала Юлия в сторис Instagram.

На сцене Crocus City Hall певица в платье-мини цвета металлик устроила эффектный перфоманс, исполнив свой хит в сопровождении этнических барабанов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Егор Крид и Нюша (Анна Шурочкина) получили заслуженные статуэтки в категории "Коллаборация года" за трек "Mr. & Mrs. Smith". Экс-возлюбленные и коллеги по сцене долгое время интриговали и удивляли поклонников то загадочными постами в соцсетях, то клипом, в котором играют свадьбу.

"Я счастлива встретить такого же ненормального, как я, и сделать "ненормальную" коллаборацию. Да, вскрыть болезненные раны, но по-другому иногда не получается. Там, где страх, есть ваш огромный ресурс. Там, где не досказано, ваш груз. А мы выбрали идти по жизни легко и смело", — написала после вручения премии Нюша.

Певцы Нюша (Анна Шурочкина) и Егор Крид на церемонии вручения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
4 из 10

Егор Крид и Нюша (Анна Шурочкина) получили заслуженные статуэтки в категории "Коллаборация года" за трек "Mr. & Mrs. Smith". Экс-возлюбленные и коллеги по сцене долгое время интриговали и удивляли поклонников то загадочными постами в соцсетях, то клипом, в котором играют свадьбу.

"Я счастлива встретить такого же ненормального, как я, и сделать "ненормальную" коллаборацию. Да, вскрыть болезненные раны, но по-другому иногда не получается. Там, где страх, есть ваш огромный ресурс. Там, где не досказано, ваш груз. А мы выбрали идти по жизни легко и смело", — написала после вручения премии Нюша.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Одни из главных хитмейкеров отечественного шоубиза — участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба стали лауреатами в номинациях "Альбом года" за сборник "7 (part 2)" и "Видео года" за клип "Девочка, танцуй!".

"Вы знаете, я сильная девочка, но именно в такие моменты я наконец-то могу хоть на секунду расслабиться. Выдохнуть. Понять, что все, что я делаю, — не зря. Что мой слушатель меня слышит. Слышит сердцем. Это очень дорого стоит. Спасибо всем поклонникам", — поделилась эмоциями Анна Дзюба в Instagram.

Участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба, победившие в номинации Альбом года, на церемонии вручения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
5 из 10

Одни из главных хитмейкеров отечественного шоубиза — участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба стали лауреатами в номинациях "Альбом года" за сборник "7 (part 2)" и "Видео года" за клип "Девочка, танцуй!".

"Вы знаете, я сильная девочка, но именно в такие моменты я наконец-то могу хоть на секунду расслабиться. Выдохнуть. Понять, что все, что я делаю, — не зря. Что мой слушатель меня слышит. Слышит сердцем. Это очень дорого стоит. Спасибо всем поклонникам", — поделилась эмоциями Анна Дзюба в Instagram.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Продолжает завоевывать сердца слушателей блогер и рэп-исполнитель Даниил Милохин. Он получил статуэтки сразу в двух категориях: "Трендcеттер года" и "Связь поколений" за вирусный трек "Дико тусим", записанный с Николаем Басковым.

Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
6 из 10

Продолжает завоевывать сердца слушателей блогер и рэп-исполнитель Даниил Милохин. Он получил статуэтки сразу в двух категориях: "Трендcеттер года" и "Связь поколений" за вирусный трек "Дико тусим", записанный с Николаем Басковым.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Премию вели Ксения Собчак и Филипп Киркоров. Они объявляли лауреатов, а также шутили со зрителями и гостями. Не пропустили и Ольгу Бузову.

В какой-то момент Собчак заговорила про экс-возлюбленного ведущей "Дома-2" блогера Давида Манукяна (Dava), с которым дружит Киркоров.

"Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?" — поинтересовалась супруга Константина Богомолова. 

"Да, что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?", — задала встречный вопрос артисту Бузова.

"Он будет рад за друга. Он мой друг", — ответил им Филипп Киркоров.

Однако, как оказалось, эта сцена довела Ольгу Бузову до слез. По информации "СтарХит", за кулисами певица расплакалась.  "Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак, но меня заваливают вопросами о нем", — заявила журналистам Ольга.

Музыкальная премия Жара Music Awards
7 из 10

Премию вели Ксения Собчак и Филипп Киркоров. Они объявляли лауреатов, а также шутили со зрителями и гостями. Не пропустили и Ольгу Бузову.

В какой-то момент Собчак заговорила про экс-возлюбленного ведущей "Дома-2" блогера Давида Манукяна (Dava), с которым дружит Киркоров.

"Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?" — поинтересовалась супруга Константина Богомолова. 

"Да, что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?", — задала встречный вопрос артисту Бузова.

"Он будет рад за друга. Он мой друг", — ответил им Филипп Киркоров.

Однако, как оказалось, эта сцена довела Ольгу Бузову до слез. По информации "СтарХит", за кулисами певица расплакалась.  "Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак, но меня заваливают вопросами о нем", — заявила журналистам Ольга.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В остальном премия прошла гладко. Многие гости постарались с выбором наряда, чтобы выглядеть блистательно на красной дорожке. Как, например, певица Согдиана (Оксана Нечитайло). Она появилась в длинном вечернем платье в пол алого цвета. Наряд со сложной драпировкой и баской на поясе подчеркнул точеную фигуру артистки.

Певица Согдиана (Оксана Нечитайло) на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
8 из 10

В остальном премия прошла гладко. Многие гости постарались с выбором наряда, чтобы выглядеть блистательно на красной дорожке. Как, например, певица Согдиана (Оксана Нечитайло). Она появилась в длинном вечернем платье в пол алого цвета. Наряд со сложной драпировкой и баской на поясе подчеркнул точеную фигуру артистки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Эффектно выглядела и Полина Гагарина, которая дополнила простое платье-мини черного цвета интересным аксессуаром в виде чокера и пышного рукава одновременно.

Певица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
9 из 10

Эффектно выглядела и Полина Гагарина, которая дополнила простое платье-мини черного цвета интересным аксессуаром в виде чокера и пышного рукава одновременно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дизайнер Белла Потемкина по традиции сделала акцент на многоярусной юбке и пышных рукавах.

В таком образе "невесты" звездный модельер выделялась на фоне остальных, а ее наряд явно стал одним из самых запоминающихся.

Дизайнер Белла Потемкина на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
10 из 10

Дизайнер Белла Потемкина по традиции сделала акцент на многоярусной юбке и пышных рукавах.

В таком образе "невесты" звездный модельер выделялась на фоне остальных, а ее наряд явно стал одним из самых запоминающихся.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
ШоубизЮлия Зиверт (Zivert)Стиль жизниМузыкаНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостиЕгор КридзвездыСветлана ЛободаНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)Филипп КиркоровПолина ГагаринаКсения СобчакОльга БузоваМоскваФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния