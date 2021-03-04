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Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров в беседе с корреспондентом из издания Popcake объявили о том, что как группа перестают... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:06
2021-03-04T18:06
2021-03-04T18:06
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров в беседе с корреспондентом из издания Popcake объявили о том, что как группа перестают существовать. Он пояснил, что причиной распада дуэта стала не ссора. "Мы в хороших отношениях", — отметил музыкант. Алиев и Бакиров рассказали, что в конце марта выпустят новый альбом, который, как теперь выяснилось, станет последнем для HammAli & Navai. Исполнители пообещали, что сборник будет "максимально разносторонним".Группа была основана в 2016-м году. За это время Александр и Наваи выпустили два альбома и несколько громких хитов, включая "Хочешь, я к тебе приеду", "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и другие.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров в беседе с корреспондентом из издания Popcake объявили
о том, что как группа перестают существовать.
"Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего мы хотели. И теперь будем думать, как будем продолжать нашу творческую деятельность", — прокомментировал Александр Алиев.
Он пояснил, что причиной распада дуэта стала не ссора. "Мы в хороших отношениях", — отметил музыкант.
Алиев и Бакиров рассказали, что в конце марта выпустят новый альбом, который, как теперь выяснилось, станет последнем для HammAli & Navai. Исполнители пообещали, что сборник будет "максимально разносторонним".
"Там собрано все, за что нас полюбили слушатели", — рассказали они.
Группа была основана в 2016-м году. За это время Александр и Наваи выпустили два альбома и несколько громких хитов, включая "Хочешь, я к тебе приеду", "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и другие.