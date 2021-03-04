https://ria.ru/20210304/raspad-1599917899.html

Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде

Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде

Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров в беседе с корреспондентом из издания Popcake объявили о том, что как группа перестают... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:06

2021-03-04T18:06

2021-03-04T18:06

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров в беседе с корреспондентом из издания Popcake объявили о том, что как группа перестают существовать. Он пояснил, что причиной распада дуэта стала не ссора. "Мы в хороших отношениях", — отметил музыкант. Алиев и Бакиров рассказали, что в конце марта выпустят новый альбом, который, как теперь выяснилось, станет последнем для HammAli & Navai. Исполнители пообещали, что сборник будет "максимально разносторонним".Группа была основана в 2016-м году. За это время Александр и Наваи выпустили два альбома и несколько громких хитов, включая "Хочешь, я к тебе приеду", "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/znamenitosti-1598604586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды