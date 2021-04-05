Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с Джонсоном
22:56 05.04.2021 (обновлено: 00:58 06.04.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба офиса Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в государстве Катар, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытках России сорвать реализацию минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте офиса.
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Также стороны обсудили развитие военно-морского флота Украины и скоординировали действия по реализации евроатлантического курса Украины.
"Я поговорил с президентом Зеленским сегодня (в понедельник - ред.) вечером относительно нашей озабоченности по поводу дестабилизирующей российской военной активности на границе с Украиной. Я подтвердил неизменную поддержку Соединенного Королевства суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Джонсон в Twitter.
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Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Также Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.