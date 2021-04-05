https://ria.ru/20210405/zelenskiy-1604370843.html

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с Джонсоном

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба офиса Зеленского. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-05T22:56

2021-04-05T22:56

2021-04-06T00:58

борис джонсон

нато

владимир зеленский

дмитрий песков

великобритания

катар

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596723394_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c51cb870f091e99e8fa7b30f7d549977.jpg

КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба офиса Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в государстве Катар, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытках России сорвать реализацию минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте офиса.Также стороны обсудили развитие военно-морского флота Украины и скоординировали действия по реализации евроатлантического курса Украины.Как отметил Зеленский в сети микроблогов Twitter, в беседе с Джонсоном он заявил, что "действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе", и поблагодарил британского премьера "за неизменную поддержку"."Я поговорил с президентом Зеленским сегодня (в понедельник - ред.) вечером относительно нашей озабоченности по поводу дестабилизирующей российской военной активности на границе с Украиной. Я подтвердил неизменную поддержку Соединенного Королевства суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Джонсон в Twitter.Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Также Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

великобритания

катар

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, великобритания, катар, киев, в мире