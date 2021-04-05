https://ria.ru/20210405/zasukha-1604334099.html

Климатолог предупредил россиян об опасной тенденции

Климатолог предупредил россиян об опасной тенденции

Изменение климата приведет к повышению температуры на юге России на два-три градуса к концу века, однако засухи и жара станут повторяться намного чаще, заявил... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:35

2021-04-05T17:35

2021-04-05T19:56

россия

климат

общество

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Изменение климата приведет к повышению температуры на юге России на два-три градуса к концу века, однако засухи и жара станут повторяться намного чаще, заявил газете "Взгляд" научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова климатолог Александр Чернокульский.Такие волны особенно опасны для жителей крупных городов — например, Волгограда, Ростова-на-Дону или Краснодара, предупредил ученый. При этом он призвал не связывать каждую засуху с изменением климата, отметив при этом, что оно увеличивает частоту подобных явлений. "То есть нельзя сказать, что каждая засуха связана с изменением климата, но то, что они становятся чаще, — факт", — сказал ученый. Как объяснил Чернокульский, из-за глобального потепления влажность изменяется в разных регионах неравномерно: на юге климат становится более засушливым, в то время как в Сибири или на Севере России осадков становится больше. "Влага не везде повышается одновременно по всей планете: ее становится больше в воздухе, но это абсолютная влажность. То есть относительная влажность также может повышаться, из-за чего влага может не достигать насыщения и осадки не будут выпадать. Плюс еще увеличивается повторяемость блокирующих антициклонов", — рассказал специалист. Чернокульский предупредил, что более засушливый климат скажется на сельском хозяйстве, приведет к появлению различных насекомых. Плюсы же от такого потепления ученый счел достаточно эфемерными. Положительной стороной он назвал снижение затрат на отопление и общее смягчение климата, но все равно к этим изменениям придется приспосабливаться.

https://ria.ru/20210318/zatoplenie-1601865784.html

https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603147056.html

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россия, климат, общество