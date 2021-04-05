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В российских вузах вдвое увеличат квоту для белорусских студентов
В российских вузах вдвое увеличат квоту для белорусских студентов
Квота правительства России для поступления белорусских студентов в вузы РФ в этом году вырастет в два раза - до 700 мест, рассказал РИА Новости министр науки и... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:34
2021-04-05T12:10
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россия
валерий фальков
белоруссия
образование - общество
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Квота правительства России для поступления белорусских студентов в вузы РФ в этом году вырастет в два раза - до 700 мест, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он отметил, что белорусские абитуриенты при поступлении в российские вузы имеют такие же права, как и граждане РФ. Они могут поступить в российский вуз на общих основаниях, сдав ЕГЭ. По его словам, так каждый год делают несколько тысяч человек из Белоруссии.Также Россия каждый год дает квоты для белорусских студентов на бюджетные места, напомнил он. "В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы", - рассказал Фальков в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Валерия Фалькова &gt;&gt;
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навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, белоруссия, образование - общество, общество

В российских вузах вдвое увеличат квоту для белорусских студентов

08:34 05.04.2021 (обновлено: 12:10 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Квота правительства России для поступления белорусских студентов в вузы РФ в этом году вырастет в два раза - до 700 мест, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Он отметил, что белорусские абитуриенты при поступлении в российские вузы имеют такие же права, как и граждане РФ. Они могут поступить в российский вуз на общих основаниях, сдав ЕГЭ. По его словам, так каждый год делают несколько тысяч человек из Белоруссии.
Также Россия каждый год дает квоты для белорусских студентов на бюджетные места, напомнил он. "В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы", - рассказал Фальков в интервью РИА Новости.
Работа приемной комиссии в московских университетах - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 16:29
Абитуриентам из Белоруссии упростят поступление в российские вузы
Читайте полный текст интервью Валерия Фалькова >>
 
Навигатор абитуриентаРоссияВалерий ФальковБелоруссияОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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