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В российских вузах вдвое увеличат квоту для белорусских студентов
В российских вузах вдвое увеличат квоту для белорусских студентов
Квота правительства России для поступления белорусских студентов в вузы РФ в этом году вырастет в два раза - до 700 мест, рассказал РИА Новости министр науки и... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:34
2021-04-05T08:34
2021-04-05T12:10
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Квота правительства России для поступления белорусских студентов в вузы РФ в этом году вырастет в два раза - до 700 мест, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Он отметил, что белорусские абитуриенты при поступлении в российские вузы имеют такие же права, как и граждане РФ. Они могут поступить в российский вуз на общих основаниях, сдав ЕГЭ. По его словам, так каждый год делают несколько тысяч человек из Белоруссии.Также Россия каждый год дает квоты для белорусских студентов на бюджетные места, напомнил он. "В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы", - рассказал Фальков в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Валерия Фалькова >>
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