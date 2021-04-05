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https://ria.ru/20210405/falkov-1604240054.html
Валерий Фальков: квота на обучение студентов из Белоруссии выросла вдвое
Валерий Фальков: квота на обучение студентов из Белоруссии выросла вдвое
В День единения народов Белоруссии и России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости о том, как идет сотрудничество... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:30
2021-04-05T11:33
навигатор абитуриента
россия
валерий фальков
белоруссия
интервью
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В День единения народов Белоруссии и России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости о том, как идет сотрудничество ведомства с белорусскими коллегами, и какие есть возможности у белорусских студентов при поступлении в российские вузы. Фальков также ответил на вопросы о том, какие программы дополнительной подготовки есть у Союзного государства, и том, смогут ли негосударственные вузы принять участие в программе "Приоритет-2030". Беседовала Наталья Клюй.– Насколько сегодня активно развивается сотрудничество Минобрнауки России с белорусскими партнерами?– В 2020 году и в 2021 году, несмотря на ограничения, которые существуют из-за пандемии, интенсифицировались контакты. По линии министерства науки и высшего образования мы сотрудничаем с коллегами из министерства образования Республики Белоруссии, государственного комитета по науке и технологиям и с Национальной академии науки Республики Белоруссия. По всем направлениям у нас гораздо больше стало и визитов, и разного рода проектов. Но что больше всего нас радует – стало больше возможностей обучения для российских и белорусских студентов, возможностей для обучения в России и в Белоруссии.– Какие возможности есть у белорусских абитуриентов для поступления в российские вузы?– Во-первых, у них такие же права, как и у наших граждан, и белорусские студенты могут поступить на общих основаниях, сдав ЕГЭ, во все российские вузы, в том числе на бюджетные места. Кстати, каждый год несколько тысяч человек из Белоруссии так и делают.Вторая возможность – это квоты на поступление на бюджетные места, квоты правительства Российской Федерации, которые каждый год дает Россия для поступления белорусских студентов. В этом году будет 700 бюджетных мест – в два раза больше, чем в предыдущие годы.И третье – это возможность обучаться, в том числе на бюджетных местах, в самой Белоруссии. Там находятся филиалы двух ведущих российских вузов – РЭУ имени Г.В. Плеханова и Российского государственного социального университета. В 2000 году в этих филиалах вообще не было бюджетных мест, а в этом году – по 50 бюджетных мест в каждом из филиалов выделено для белорусских студентов.– А какие возможности для сдачи Единого государственного экзамена, которые необходим для поступления в российские вузы, есть у белорусских абитуриентов?– Во-первых, приехать можно в Россию и сдать ЕГЭ. Но в этом году мы пошли навстречу и, с учетом многочисленных обращений, мы рекомендовали российским вузам принимать на обучение, в том числе на бюджетные места, абитуриентов из Белоруссии по результатам централизованного тестирования – это некий аналог ЕГЭ, который сдают выпускники белорусских школ. Так что в этом году еще проще будет выпускникам из Белоруссии поступить в российские вузы.– Есть ли у Союзного государства программы дополнительного профессионального образования?– Есть такие программы, но в этом году мы впервые запускаем уникальный проект, который называется "Летний университет 2021". Суть его состоит в том, что больше 700 человек, боле 700 студентов из Белоруссии смогут на интенсивных курсах, это как раз дополнительное образование, пройти обучение, побыть в России в летний период.У нас во всех семи федеральных округах на базе 16 университетов – в самых разных университетах: от Псковского государственного до Дальневосточного федерального университета – будут организованы соответствующе летние школы под общим названием. Это прекрасная возможность познакомиться с Россией, с богатой российской культурой, традициями, с особенностями регионов, ну и конечно же получить профессиональные знания в летний период, познакомиться с своими сверстниками из российских вузов.– Как идет взаимодействие РФ и Белоруссии в научной сфере?– Много самых разных направлений. Вот сейчас в эти дни как раз находится делегация Национальной академии наук Белоруссии. Мы встречались с руководством позавчера, обсуждали самые разные проекты. Больше, конечно, это по лини конкретных университетов и научных институтов такие проекты. Их не один десяток, потому что связям, исторически сложившимся, уже много десятилетий – это и защиты диссертаций совместные, и совместные гранты, это и совместные проекты, инициированные обеими сторонами.Но особенно хотелось бы отметить, что у нас есть премия Союзного государства в области науки и технологий. И каждый год такая премия присуждается лучшим коллективам из России и Белоруссии.– Валерий Николаевич, в заключение вопрос по текущей повестке. В этом году стартует программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", и возникают вопросы о том, могут ли частные и региональные вузы принять участие в программе?– Без ограничения. Все вузы, независимо от ведомственной принадлежности, от формы собственности имеют право, и мы приветствуем такое участие.– На ваш взгляд, есть ли среди российских частных вузов те, которые смогут пройти отбор в программу?– Конечно. У нас есть ряд сильных частных вузов. К сожалению, в силу ряда причин общее представление зачастую не в пользу частных вузов, поскольку в прежние годы ряд частных вузов ставили коммерческую цель выше общественного блага. А все-таки образование – это общественное благо, и в первую очередь университет должен не зарабатывать деньги, а давать качественное образование. Но ситуация значительно изменилась благодаря усилиям государства, в том числе и со стороны тогдашнего министерства образования и науки, ситуация изменилась, и те частные вузы, которые остались, они достаточно крепкие и дают хорошее образование. Я знаю, что часть из них хотели бы участвовать в программе "Приоритет-2030" и мы их ждем с удовольствием.
https://ria.ru/20210402/postuplenie-1603987244.html
https://ria.ru/20210222/diplomatiya-1598315827.html
https://ria.ru/20210402/edinstvo-1603940053.html
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, белоруссия, интервью

Валерий Фальков: квота на обучение студентов из Белоруссии выросла вдвое

11:30 05.04.2021 (обновлено: 11:33 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В День единения народов Белоруссии и России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости о том, как идет сотрудничество ведомства с белорусскими коллегами, и какие есть возможности у белорусских студентов при поступлении в российские вузы. Фальков также ответил на вопросы о том, какие программы дополнительной подготовки есть у Союзного государства, и том, смогут ли негосударственные вузы принять участие в программе "Приоритет-2030". Беседовала Наталья Клюй.
– Насколько сегодня активно развивается сотрудничество Минобрнауки России с белорусскими партнерами?
– В 2020 году и в 2021 году, несмотря на ограничения, которые существуют из-за пандемии, интенсифицировались контакты. По линии министерства науки и высшего образования мы сотрудничаем с коллегами из министерства образования Республики Белоруссии, государственного комитета по науке и технологиям и с Национальной академии науки Республики Белоруссия. По всем направлениям у нас гораздо больше стало и визитов, и разного рода проектов. Но что больше всего нас радует – стало больше возможностей обучения для российских и белорусских студентов, возможностей для обучения в России и в Белоруссии.
Работа приемной комиссии в московских университетах - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 16:29
Абитуриентам из Белоруссии упростят поступление в российские вузы
– Какие возможности есть у белорусских абитуриентов для поступления в российские вузы?
– Во-первых, у них такие же права, как и у наших граждан, и белорусские студенты могут поступить на общих основаниях, сдав ЕГЭ, во все российские вузы, в том числе на бюджетные места. Кстати, каждый год несколько тысяч человек из Белоруссии так и делают.
Вторая возможность – это квоты на поступление на бюджетные места, квоты правительства Российской Федерации, которые каждый год дает Россия для поступления белорусских студентов. В этом году будет 700 бюджетных мест – в два раза больше, чем в предыдущие годы.
И третье – это возможность обучаться, в том числе на бюджетных местах, в самой Белоруссии. Там находятся филиалы двух ведущих российских вузов – РЭУ имени Г.В. Плеханова и Российского государственного социального университета. В 2000 году в этих филиалах вообще не было бюджетных мест, а в этом году – по 50 бюджетных мест в каждом из филиалов выделено для белорусских студентов.
– А какие возможности для сдачи Единого государственного экзамена, которые необходим для поступления в российские вузы, есть у белорусских абитуриентов?
– Во-первых, приехать можно в Россию и сдать ЕГЭ. Но в этом году мы пошли навстречу и, с учетом многочисленных обращений, мы рекомендовали российским вузам принимать на обучение, в том числе на бюджетные места, абитуриентов из Белоруссии по результатам централизованного тестирования – это некий аналог ЕГЭ, который сдают выпускники белорусских школ. Так что в этом году еще проще будет выпускникам из Белоруссии поступить в российские вузы.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 00:15
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
– Есть ли у Союзного государства программы дополнительного профессионального образования?
– Есть такие программы, но в этом году мы впервые запускаем уникальный проект, который называется "Летний университет 2021". Суть его состоит в том, что больше 700 человек, боле 700 студентов из Белоруссии смогут на интенсивных курсах, это как раз дополнительное образование, пройти обучение, побыть в России в летний период.
У нас во всех семи федеральных округах на базе 16 университетов – в самых разных университетах: от Псковского государственного до Дальневосточного федерального университета – будут организованы соответствующе летние школы под общим названием. Это прекрасная возможность познакомиться с Россией, с богатой российской культурой, традициями, с особенностями регионов, ну и конечно же получить профессиональные знания в летний период, познакомиться с своими сверстниками из российских вузов.
– Как идет взаимодействие РФ и Белоруссии в научной сфере?
– Много самых разных направлений. Вот сейчас в эти дни как раз находится делегация Национальной академии наук Белоруссии. Мы встречались с руководством позавчера, обсуждали самые разные проекты. Больше, конечно, это по лини конкретных университетов и научных институтов такие проекты. Их не один десяток, потому что связям, исторически сложившимся, уже много десятилетий – это и защиты диссертаций совместные, и совместные гранты, это и совместные проекты, инициированные обеими сторонами.
Но особенно хотелось бы отметить, что у нас есть премия Союзного государства в области науки и технологий. И каждый год такая премия присуждается лучшим коллективам из России и Белоруссии.
– Валерий Николаевич, в заключение вопрос по текущей повестке. В этом году стартует программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", и возникают вопросы о том, могут ли частные и региональные вузы принять участие в программе?
– Без ограничения. Все вузы, независимо от ведомственной принадлежности, от формы собственности имеют право, и мы приветствуем такое участие.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 12:52
В Кремле отметили важность российско-белорусского единства
– На ваш взгляд, есть ли среди российских частных вузов те, которые смогут пройти отбор в программу?
– Конечно. У нас есть ряд сильных частных вузов. К сожалению, в силу ряда причин общее представление зачастую не в пользу частных вузов, поскольку в прежние годы ряд частных вузов ставили коммерческую цель выше общественного блага. А все-таки образование – это общественное благо, и в первую очередь университет должен не зарабатывать деньги, а давать качественное образование. Но ситуация значительно изменилась благодаря усилиям государства, в том числе и со стороны тогдашнего министерства образования и науки, ситуация изменилась, и те частные вузы, которые остались, они достаточно крепкие и дают хорошее образование. Я знаю, что часть из них хотели бы участвовать в программе "Приоритет-2030" и мы их ждем с удовольствием.
 
Навигатор абитуриентаРоссияВалерий ФальковБелоруссияИнтервью
 
 
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