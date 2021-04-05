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Чеченские власти прокомментировали поездку всадников в Дагестан
Чеченские власти прокомментировали поездку всадников в Дагестан
Власти Чечни назвали "обычной конной прогулкой" поездку колонны всадников в Дагестан, заверив, что никакого конфликта между братскими республиками нет. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:37
2021-04-05T16:24
россия
ахмед дудаев
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
новолакский район
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ГРОЗНЫЙ, 5 апр — РИА Новости. Власти Чечни назвали "обычной конной прогулкой" поездку колонны всадников в Дагестан, заверив, что никакого конфликта между братскими республиками нет.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором дагестанская полиция остановила колонну всадников, двигавшуюся с чеченскими флагами. Согласно появившимся в соцсетях кадрам, на место прибыл начальник местного уголовного розыска, после общения с силовиками всадники продолжили движение. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о "земельном" конфликте."Нас удивляют попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплеку или связать это с вопросом границы. При этом посещение могилы нашего национального героя называется несанкционированной акцией. Это не более чем словесная манипуляция. Ничего плохого не произошло", — заявил РИА Новости в понедельник министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.Он призвал "провокаторов и тех, кого обманули", успокоиться. "Никакого конфликта между нашими братскими республиками нет", — подчеркнул Дудаев.Ранее в администрации Новолакского района Дагестана сообщили РИА Новости, что 29 уроженцев Чечни на конях прибыли в село Ярык-Су Новолакского района к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, никаких конфликтов не было.
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россия
новолакский район
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Дагестанская полиция остановила колонну всадников из Чечни. Кадры инцидента
Дагестанская полиция остановила колонну всадников из Чечни. Кадры инцидента
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россия, ахмед дудаев, республика дагестан, чеченская республика (чечня), новолакский район

Чеченские власти прокомментировали поездку всадников в Дагестан

15:37 05.04.2021 (обновлено: 16:24 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 5 апр — РИА Новости. Власти Чечни назвали "обычной конной прогулкой" поездку колонны всадников в Дагестан, заверив, что никакого конфликта между братскими республиками нет.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором дагестанская полиция остановила колонну всадников, двигавшуюся с чеченскими флагами. Согласно появившимся в соцсетях кадрам, на место прибыл начальник местного уголовного розыска, после общения с силовиками всадники продолжили движение. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о "земельном" конфликте.
"Нас удивляют попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплеку или связать это с вопросом границы. При этом посещение могилы нашего национального героя называется несанкционированной акцией. Это не более чем словесная манипуляция. Ничего плохого не произошло", — заявил РИА Новости в понедельник министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
Он призвал "провокаторов и тех, кого обманули", успокоиться. "Никакого конфликта между нашими братскими республиками нет", — подчеркнул Дудаев.
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Ранее в администрации Новолакского района Дагестана сообщили РИА Новости, что 29 уроженцев Чечни на конях прибыли в село Ярык-Су Новолакского района к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, никаких конфликтов не было.
 
РоссияАхмед ДудаевРеспублика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Новолакский район
 
 
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