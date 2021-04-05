https://ria.ru/20210405/vsadniki-1604306961.html

Чеченские власти прокомментировали поездку всадников в Дагестан

Чеченские власти прокомментировали поездку всадников в Дагестан

Власти Чечни назвали "обычной конной прогулкой" поездку колонны всадников в Дагестан, заверив, что никакого конфликта между братскими республиками нет. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:37

2021-04-05T15:37

2021-04-05T16:24

россия

ахмед дудаев

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

новолакский район

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ГРОЗНЫЙ, 5 апр — РИА Новости. Власти Чечни назвали "обычной конной прогулкой" поездку колонны всадников в Дагестан, заверив, что никакого конфликта между братскими республиками нет.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором дагестанская полиция остановила колонну всадников, двигавшуюся с чеченскими флагами. Согласно появившимся в соцсетях кадрам, на место прибыл начальник местного уголовного розыска, после общения с силовиками всадники продолжили движение. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о "земельном" конфликте."Нас удивляют попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплеку или связать это с вопросом границы. При этом посещение могилы нашего национального героя называется несанкционированной акцией. Это не более чем словесная манипуляция. Ничего плохого не произошло", — заявил РИА Новости в понедельник министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.Он призвал "провокаторов и тех, кого обманули", успокоиться. "Никакого конфликта между нашими братскими республиками нет", — подчеркнул Дудаев.Ранее в администрации Новолакского района Дагестана сообщили РИА Новости, что 29 уроженцев Чечни на конях прибыли в село Ярык-Су Новолакского района к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, никаких конфликтов не было.

https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603817375.html

россия

новолакский район

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Дагестанская полиция остановила колонну всадников из Чечни. Кадры инцидента Дагестанская полиция остановила колонну всадников из Чечни. Кадры инцидента 2021-04-05T15:37 true PT0M26S

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россия, ахмед дудаев, республика дагестан, чеченская республика (чечня), новолакский район