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Эксперт прокомментировал закон о наказании за оскорбление ветеранов
Эксперт прокомментировал закон о наказании за оскорбление ветеранов
Ужесточение наказания за оскорбления ветеранов в интернете заставит приумолкнуть любителей поглумиться над событиями Великой отечественной войны, заявил РИА... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:18
2021-04-05T17:18
сергей липовой
офицеры россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ужесточение наказания за оскорбления ветеранов в интернете заставит приумолкнуть любителей поглумиться над событиями Великой отечественной войны, заявил РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" герой России Сергей Липовой.Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы.Липовой отметил, что распоясавшиеся от безнаказанности хейтеры называли свое глумление над страшными событиями войны "безобидными шутками". "Теперь, когда за такие "шутки" придется серьезно заплатить и в прямом, и в переносном смысле, они утихнут. Так и должно быть, государство должно защищать ветеранов, и не только посредством льгот, но и ограждать их от подобных оскорблений", - сказал он.В свою очередь председатель движения Антон Цветков отметил в беседе с РИА Новости необходимость установить усиленный законодательный барьер, чтобы ни у кого не возникало желания пиариться на таких темах и пытаться реабилитировать фашизм."Есть мнение, что подобных случаев не так много, ветеранов не так часто оскорбляют, но даже в этом случае должна быть молниеносная, жесткая реакция со стороны государства. Но вот попытки реабилитации нацизма – явление более частое, и, конечно, люди должны четко понимать, что с этой историей играть нельзя и опять же будет жесткая, молниеносная и адекватная реакция по отношению к таким товарищам", - подчеркнул Цветков.
https://ria.ru/20210302/matvienko-1599555835.html
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сергей липовой, офицеры россии, владимир путин, общество

Эксперт прокомментировал закон о наказании за оскорбление ветеранов

17:18 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенерал-майор Сергей Липовой во время пресс-конференции
Генерал-майор Сергей Липовой во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ужесточение наказания за оскорбления ветеранов в интернете заставит приумолкнуть любителей поглумиться над событиями Великой отечественной войны, заявил РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" герой России Сергей Липовой.
Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы.
Липовой отметил, что распоясавшиеся от безнаказанности хейтеры называли свое глумление над страшными событиями войны "безобидными шутками". "Теперь, когда за такие "шутки" придется серьезно заплатить и в прямом, и в переносном смысле, они утихнут. Так и должно быть, государство должно защищать ветеранов, и не только посредством льгот, но и ограждать их от подобных оскорблений", - сказал он.

"Данная мера – единственно правильная в сложившемся положении вещей. Слишком много грязи было вылито за последний год на память о Великой Отечественной войне, о защитниках нашей Родины и о нашей Победе, и это надо было пресечь самым жестким способом", - добавил эксперт.

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В свою очередь председатель движения Антон Цветков отметил в беседе с РИА Новости необходимость установить усиленный законодательный барьер, чтобы ни у кого не возникало желания пиариться на таких темах и пытаться реабилитировать фашизм.
"Есть мнение, что подобных случаев не так много, ветеранов не так часто оскорбляют, но даже в этом случае должна быть молниеносная, жесткая реакция со стороны государства. Но вот попытки реабилитации нацизма – явление более частое, и, конечно, люди должны четко понимать, что с этой историей играть нельзя и опять же будет жесткая, молниеносная и адекватная реакция по отношению к таким товарищам", - подчеркнул Цветков.
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
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