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https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604227087.html
Гинцбург отверг возможность влияния "Спутника V" на геном человека
Гинцбург отверг возможность влияния "Спутника V" на геном человека
Российская вакцина "Спутник V" не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:37
2021-04-05T12:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность, заявил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на нее в принципе можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли вакцина влиять на геном человека.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в настоящее время акушеры-гинекологи рекомендуют пройти вакцинацию женщинам, планирующим беременность, поскольку на поздних сроках беременности, в третьем триместре, пациентки часто тяжело заболевают.Министр также отмечал, что целесообразно пройти вакцинацию до наступления беременности.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга &gt;&gt;
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург отверг возможность влияния "Спутника V" на геном человека

08:37 05.04.2021 (обновлено: 12:09 05.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность, заявил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на нее в принципе можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли вакцина влиять на геном человека.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в настоящее время акушеры-гинекологи рекомендуют пройти вакцинацию женщинам, планирующим беременность, поскольку на поздних сроках беременности, в третьем триместре, пациентки часто тяжело заболевают.
Министр также отмечал, что целесообразно пройти вакцинацию до наступления беременности.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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