https://ria.ru/20210405/udobreniya-1604282679.html

Дефицита удобрений в России не будет, заверил глава Минсельхоза

Дефицита удобрений в России не будет, заверил глава Минсельхоза

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев уверен, что правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения в России, их дефицита не будет. Об этом Патрушев РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:46

2021-04-05T13:46

2021-04-05T14:41

дмитрий патрушев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев уверен, что правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения в России, их дефицита не будет. Об этом Патрушев заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."В этом текущем году тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений. Мы с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами проводим сейчас совещания, чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется", - сказал Патрушев.Он отметил, что в 2019 году рост цен на удобрения составлял 10-41% в зависимости от вида продукции. Вместе с тем министр выразил надежду, что в 2021 году РФ достигнет показателя по внесению удобрений на уровне 55 килограммов на один гектар пашни."Несколько слов скажу про летнее и зимнее дизельное топливо. Был по сравнению с прошлым годом незначительный подъем цен. Но, тем не менее, там мы работаем с ФАС и с Минэнерго, контролируем ситуацию. В основном на бензин, дизельное топливо практически ровно прошло", - сообщил Патрушев.Министр также отметил, что на данный момент в наличии у аграриев имеется 938 тысяч единиц техники. "Владимир Владимирович, у нас 2020 год знаковый, мы приобрели порядка 59 тысяч единиц, и нам в прошлом году удалось переломить многолетний негативный тренд, когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк", - указал он. Прогноз по приобретению сельхозтехники на 2021 год - порядка 62,8 тысячи единиц.

https://ria.ru/20210405/sakhar-1604253168.html

https://ria.ru/20210329/subsidii-1603318408.html

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дмитрий патрушев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика