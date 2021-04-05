https://ria.ru/20210405/udobreniya-1604282679.html
Дефицита удобрений в России не будет, заверил глава Минсельхоза
Дефицита удобрений в России не будет, заверил глава Минсельхоза
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев уверен, что правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения в России, их дефицита не будет. Об этом Патрушев РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:46
2021-04-05T13:46
2021-04-05T14:41
дмитрий патрушев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев уверен, что правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения в России, их дефицита не будет. Об этом Патрушев заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."В этом текущем году тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений. Мы с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами проводим сейчас совещания, чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется", - сказал Патрушев.Он отметил, что в 2019 году рост цен на удобрения составлял 10-41% в зависимости от вида продукции. Вместе с тем министр выразил надежду, что в 2021 году РФ достигнет показателя по внесению удобрений на уровне 55 килограммов на один гектар пашни."Несколько слов скажу про летнее и зимнее дизельное топливо. Был по сравнению с прошлым годом незначительный подъем цен. Но, тем не менее, там мы работаем с ФАС и с Минэнерго, контролируем ситуацию. В основном на бензин, дизельное топливо практически ровно прошло", - сообщил Патрушев.Министр также отметил, что на данный момент в наличии у аграриев имеется 938 тысяч единиц техники. "Владимир Владимирович, у нас 2020 год знаковый, мы приобрели порядка 59 тысяч единиц, и нам в прошлом году удалось переломить многолетний негативный тренд, когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк", - указал он. Прогноз по приобретению сельхозтехники на 2021 год - порядка 62,8 тысячи единиц.
https://ria.ru/20210405/sakhar-1604253168.html
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дмитрий патрушев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев
уверен, что правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения в России, их дефицита не будет. Об этом Патрушев заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"В этом текущем году тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений. Мы с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами проводим сейчас совещания, чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется", - сказал Патрушев.
Он отметил, что в 2019 году рост цен на удобрения составлял 10-41% в зависимости от вида продукции. Вместе с тем министр выразил надежду, что в 2021 году РФ достигнет показателя по внесению удобрений на уровне 55 килограммов на один гектар пашни.
"Вообще, в принципе, правильный объем удобрений, научно обоснованный - это 80 килограммов на один гектар пашни. Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объем уже вносить, и, соответственно, это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций. И, конечно, нарастить товарную массу продукции - для нас это первостепенное значение имеет", - добавил глава Минсельхоза.
"Несколько слов скажу про летнее и зимнее дизельное топливо. Был по сравнению с прошлым годом незначительный подъем цен. Но, тем не менее, там мы работаем с ФАС и с Минэнерго, контролируем ситуацию. В основном на бензин, дизельное топливо практически ровно прошло", - сообщил Патрушев.
Министр также отметил, что на данный момент в наличии у аграриев имеется 938 тысяч единиц техники. "Владимир Владимирович, у нас 2020 год знаковый, мы приобрели порядка 59 тысяч единиц, и нам в прошлом году удалось переломить многолетний негативный тренд, когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк", - указал он. Прогноз по приобретению сельхозтехники на 2021 год - порядка 62,8 тысячи единиц.