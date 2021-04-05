Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210405/tsentr-1604372460.html
В Татарстане открылся образовательный центр "Алабуга Политех"
В Татарстане открылся образовательный центр "Алабуга Политех"
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник торжественно открыл образовательный центр "Алабуга Политех", где выпускники девятых классов смогут... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T23:33
2021-04-05T23:33
республика татарстан
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223237_0:88:2000:1212_1920x0_80_0_0_65d66cdec1feb914bc20352758cbe795.jpg
КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник торжественно открыл образовательный центр "Алабуга Политех", где выпускники девятых классов смогут обучаться по наиболее востребованным профессиям в высокотехнологичных лабораториях, сообщает пресс-служба главы республики.Образовательный центр "Алабуга Политех" создан на базе инженерного колледжа, который основан ОЭЗ "Алабуга" совместно с Елабужским политехническим колледжем для обучения выпускников девятых классов общеобразовательных школ по наиболее востребованным профессиям, отвечающим запросам Индустрии 4.0.Генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев подчеркнул, что главная задача образовательного центра - подготовка квалифицированных специализированных кадров, востребованных у работодателей. Это главные инженеры новых производств, начальники цехов с высокотехнологичным оборудованием, профильные специалисты. Шагивалеев напомнил, что сегодня от резидентов ОЭЗ поступают реальные запросы на специалистов для работы на современном промышленном оборудовании. Востребованы кадры с профильным образованием и опытом работы по профилю, дополнительные требования – опыт работы на самом современном оборудовании и сертификация от компании - производителя оборудования.Предполагается, что в течение четырех лет студенты "Алабуга Политех" под руководством действующих инженеров заводов-резидентов ОЭЗ "Алабуга" получат знания и навыки, востребованные у работодателей, обучатся работе на современном промышленном оборудовании. По окончанию обучения они будут профессионалами с развитыми soft и hard skills, имеющими два года опыта непрерывной работы по специальности и гарантию трудоустройства на предприятиях ОЭЗ.В настоящее время в образовательном центре "Алабуга Политех" обучаются 200 студентов.В присутствии президента Татарстана было подписано соглашение между компаниями - ключевыми производителями промышленного оборудования (KUKA, Schneider Electric, Festo Didactic) на предмет сертификации студентов образовательного центра "Алабуга-Политех". Кроме того, состоялось подписание соглашения между Татарстаном и Агентством "Ворлдскиллс Россия", которое предусматривает совместное создание и обеспечение полноценного функционирования центра технологий "Ворлдскиллс". Проект направлен на апробацию лучших международных практик, технологий независимой оценки компетенций по стандартам "Ворлдскиллс", разработку востребованных программ подготовки кадров и подготовку сборной России к международным чемпионатам.
https://ria.ru/20201209/investitsii-1588478397.html
https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223237_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_0af9e590a5e5110ee52b29d7831ecbb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане открылся образовательный центр "Алабуга Политех"

23:33 05.04.2021
 
© Depositphotos / Dmyrto_ZДети собирают робота
Дети собирают робота - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Depositphotos / Dmyrto_Z
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник торжественно открыл образовательный центр "Алабуга Политех", где выпускники девятых классов смогут обучаться по наиболее востребованным профессиям в высокотехнологичных лабораториях, сообщает пресс-служба главы республики.
"Новый корпус "Алабуга Политех" - это 7,5 тысячи квадратных метров, которые оснащены высокотехнологичными лабораториями по промышленной робототехнике и мехатронике, промышленной автоматике, электромонтажу, лабораторными стендами и мехатронными станциями от FESTO, учебными роботизированными ячейками KUKA, высоковольтным полигоном, лабораториями с автоматизированным оборудованием по химическому лабораторному анализу", - говорится в сообщении.
Образовательный центр "Алабуга Политех" создан на базе инженерного колледжа, который основан ОЭЗ "Алабуга" совместно с Елабужским политехническим колледжем для обучения выпускников девятых классов общеобразовательных школ по наиболее востребованным профессиям, отвечающим запросам Индустрии 4.0.
Генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев подчеркнул, что главная задача образовательного центра - подготовка квалифицированных специализированных кадров, востребованных у работодателей. Это главные инженеры новых производств, начальники цехов с высокотехнологичным оборудованием, профильные специалисты. Шагивалеев напомнил, что сегодня от резидентов ОЭЗ поступают реальные запросы на специалистов для работы на современном промышленном оборудовании. Востребованы кадры с профильным образованием и опытом работы по профилю, дополнительные требования – опыт работы на самом современном оборудовании и сертификация от компании - производителя оборудования.
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 18:18Республика Татарстан
Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года
Предполагается, что в течение четырех лет студенты "Алабуга Политех" под руководством действующих инженеров заводов-резидентов ОЭЗ "Алабуга" получат знания и навыки, востребованные у работодателей, обучатся работе на современном промышленном оборудовании. По окончанию обучения они будут профессионалами с развитыми soft и hard skills, имеющими два года опыта непрерывной работы по специальности и гарантию трудоустройства на предприятиях ОЭЗ.
В настоящее время в образовательном центре "Алабуга Политех" обучаются 200 студентов.
В присутствии президента Татарстана было подписано соглашение между компаниями - ключевыми производителями промышленного оборудования (KUKA, Schneider Electric, Festo Didactic) на предмет сертификации студентов образовательного центра "Алабуга-Политех". Кроме того, состоялось подписание соглашения между Татарстаном и Агентством "Ворлдскиллс Россия", которое предусматривает совместное создание и обеспечение полноценного функционирования центра технологий "Ворлдскиллс". Проект направлен на апробацию лучших международных практик, технологий независимой оценки компетенций по стандартам "Ворлдскиллс", разработку востребованных программ подготовки кадров и подготовку сборной России к международным чемпионатам.
Вид с Казанского кремля на Кремлевскую набережную в Казани - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 13:50Республика Татарстан
Татарстан стал победителем национальной премии по ландшафтной архитектуре
 
Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния