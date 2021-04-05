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В Татарстане открылся образовательный центр "Алабуга Политех"
В Татарстане открылся образовательный центр "Алабуга Политех"
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник торжественно открыл образовательный центр "Алабуга Политех", где выпускники девятых классов смогут... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T23:33
2021-04-05T23:33
2021-04-05T23:33
республика татарстан
россия
рустам минниханов
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общество
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник торжественно открыл образовательный центр "Алабуга Политех", где выпускники девятых классов смогут обучаться по наиболее востребованным профессиям в высокотехнологичных лабораториях, сообщает пресс-служба главы республики.Образовательный центр "Алабуга Политех" создан на базе инженерного колледжа, который основан ОЭЗ "Алабуга" совместно с Елабужским политехническим колледжем для обучения выпускников девятых классов общеобразовательных школ по наиболее востребованным профессиям, отвечающим запросам Индустрии 4.0.Генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев подчеркнул, что главная задача образовательного центра - подготовка квалифицированных специализированных кадров, востребованных у работодателей. Это главные инженеры новых производств, начальники цехов с высокотехнологичным оборудованием, профильные специалисты. Шагивалеев напомнил, что сегодня от резидентов ОЭЗ поступают реальные запросы на специалистов для работы на современном промышленном оборудовании. Востребованы кадры с профильным образованием и опытом работы по профилю, дополнительные требования – опыт работы на самом современном оборудовании и сертификация от компании - производителя оборудования.Предполагается, что в течение четырех лет студенты "Алабуга Политех" под руководством действующих инженеров заводов-резидентов ОЭЗ "Алабуга" получат знания и навыки, востребованные у работодателей, обучатся работе на современном промышленном оборудовании. По окончанию обучения они будут профессионалами с развитыми soft и hard skills, имеющими два года опыта непрерывной работы по специальности и гарантию трудоустройства на предприятиях ОЭЗ.В настоящее время в образовательном центре "Алабуга Политех" обучаются 200 студентов.В присутствии президента Татарстана было подписано соглашение между компаниями - ключевыми производителями промышленного оборудования (KUKA, Schneider Electric, Festo Didactic) на предмет сертификации студентов образовательного центра "Алабуга-Политех". Кроме того, состоялось подписание соглашения между Татарстаном и Агентством "Ворлдскиллс Россия", которое предусматривает совместное создание и обеспечение полноценного функционирования центра технологий "Ворлдскиллс". Проект направлен на апробацию лучших международных практик, технологий независимой оценки компетенций по стандартам "Ворлдскиллс", разработку востребованных программ подготовки кадров и подготовку сборной России к международным чемпионатам.
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россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество
КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
в понедельник торжественно открыл образовательный центр "Алабуга Политех", где выпускники девятых классов смогут обучаться по наиболее востребованным профессиям в высокотехнологичных лабораториях, сообщает пресс-служба главы республики.
"Новый корпус "Алабуга Политех" - это 7,5 тысячи квадратных метров, которые оснащены высокотехнологичными лабораториями по промышленной робототехнике и мехатронике, промышленной автоматике, электромонтажу, лабораторными стендами и мехатронными станциями от FESTO, учебными роботизированными ячейками KUKA, высоковольтным полигоном, лабораториями с автоматизированным оборудованием по химическому лабораторному анализу", - говорится в сообщении.
Образовательный центр "Алабуга Политех" создан на базе инженерного колледжа, который основан ОЭЗ "Алабуга" совместно с Елабужским политехническим колледжем для обучения выпускников девятых классов общеобразовательных школ по наиболее востребованным профессиям, отвечающим запросам Индустрии 4.0.
Генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев подчеркнул, что главная задача образовательного центра - подготовка квалифицированных специализированных кадров, востребованных у работодателей. Это главные инженеры новых производств, начальники цехов с высокотехнологичным оборудованием, профильные специалисты. Шагивалеев напомнил, что сегодня от резидентов ОЭЗ поступают реальные запросы на специалистов для работы на современном промышленном оборудовании. Востребованы кадры с профильным образованием и опытом работы по профилю, дополнительные требования – опыт работы на самом современном оборудовании и сертификация от компании - производителя оборудования.
Предполагается, что в течение четырех лет студенты "Алабуга Политех" под руководством действующих инженеров заводов-резидентов ОЭЗ "Алабуга" получат знания и навыки, востребованные у работодателей, обучатся работе на современном промышленном оборудовании. По окончанию обучения они будут профессионалами с развитыми soft и hard skills, имеющими два года опыта непрерывной работы по специальности и гарантию трудоустройства на предприятиях ОЭЗ.
В настоящее время в образовательном центре "Алабуга Политех" обучаются 200 студентов.
В присутствии президента Татарстана было подписано соглашение между компаниями - ключевыми производителями промышленного оборудования (KUKA, Schneider Electric
, Festo Didactic) на предмет сертификации студентов образовательного центра "Алабуга-Политех". Кроме того, состоялось подписание соглашения между Татарстаном и Агентством "Ворлдскиллс Россия", которое предусматривает совместное создание и обеспечение полноценного функционирования центра технологий "Ворлдскиллс". Проект направлен на апробацию лучших международных практик, технологий независимой оценки компетенций по стандартам "Ворлдскиллс", разработку востребованных программ подготовки кадров и подготовку сборной России к международным чемпионатам.