https://ria.ru/20210405/tramp-1604353675.html
Суд отменил решение по делу о блокировке Трампом подписчиков в Twitter
Суд отменил решение по делу о блокировке Трампом подписчиков в Twitter
Верховный суд США отменил решение апелляционного суда против экс-президента Дональда Трампа, которого пользователи Twitter обвинили в незаконной блокировке... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:32
2021-04-05T19:32
2021-04-05T19:32
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Верховный суд США отменил решение апелляционного суда против экс-президента Дональда Трампа, которого пользователи Twitter обвинили в незаконной блокировке подписчиков, сообщил суд в понедельник.Иск против Трампа был подан в то время, когда он занимал президентский пост. Семь пользователей через суд оспаривали блокировку своей подписки на президентский аккаунт после того, как Трамп заблокировал их за критические комментарии. В мае 2018 года обвинители выиграли дело, когда федеральный судья в Нью-Йорке постановил, что блокировка президентом пользователей за высказанное ими мнение нарушает конституцию США, поскольку президентский аккаунт в Twitter является открытым форумом.По окончании президентского срока Трампа министерство юстиции, представлявшее в деле президента, подало прошение о прекращении процесса и отмене решения суда ввиду того, что Трамп более не занимает свой пост."Ввиду перемен в президентской администрации, суд отменяет решение (апелляционного) суда второго округа", - говорится в 12-страничном решении.Между тем судьи признают, что проблема свободы слова в контексте соцсетей остается и будет становиться все острее."Сегодня цифровые платформы дают беспрецедентную площадку для высказываний, в том числе со стороны госпредставителей. Но также беспрецедентным является тот контроль, который имеют над этим несколько частных компаний. Очень скоро нам предстоит решать, как наши юридические нормы применимы к насыщенной информационной инфраструктуре, такой как цифровые площадки, которые находятся в руках частных компаний", - предупреждают члены Верховного суда.Они указывают, что в то время, как экс-президент Трамп блокировал своих подписчиков в Twitter, он сам в конечном итоге был лишен доступа к социальной сети. По замечанию членов Верховного суда, дело о Трампе и Twitter подчеркивает проблематичность "применения старых доктрин к новым цифровым платформам".
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дональд трамп, нью-йорк (город), сша, twitter, в мире
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости.
Верховный суд США отменил решение апелляционного суда против экс-президента Дональда Трампа
, которого пользователи Twitter
обвинили в незаконной блокировке подписчиков, сообщил суд в понедельник.
Иск против Трампа был подан в то время, когда он занимал президентский пост. Семь пользователей через суд оспаривали блокировку своей подписки на президентский аккаунт после того, как Трамп заблокировал их за критические комментарии. В мае 2018 года обвинители выиграли дело, когда федеральный судья в Нью-Йорке
постановил, что блокировка президентом пользователей за высказанное ими мнение нарушает конституцию США, поскольку президентский аккаунт в Twitter является открытым форумом.
По окончании президентского срока Трампа министерство юстиции, представлявшее в деле президента, подало прошение о прекращении процесса и отмене решения суда ввиду того, что Трамп более не занимает свой пост.
"Ввиду перемен в президентской администрации, суд отменяет решение (апелляционного) суда второго округа", - говорится в 12-страничном решении.
Между тем судьи признают, что проблема свободы слова в контексте соцсетей остается и будет становиться все острее.
"Сегодня цифровые платформы дают беспрецедентную площадку для высказываний, в том числе со стороны госпредставителей. Но также беспрецедентным является тот контроль, который имеют над этим несколько частных компаний. Очень скоро нам предстоит решать, как наши юридические нормы применимы к насыщенной информационной инфраструктуре, такой как цифровые площадки, которые находятся в руках частных компаний", - предупреждают члены Верховного суда.
Они указывают, что в то время, как экс-президент Трамп блокировал своих подписчиков в Twitter, он сам в конечном итоге был лишен доступа к социальной сети. По замечанию членов Верховного суда, дело о Трампе и Twitter подчеркивает проблематичность "применения старых доктрин к новым цифровым платформам".