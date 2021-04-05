https://ria.ru/20210405/tolchok-1604290211.html

Суд дал полтора года условно мужчине, толкнувшему полицейского

Суд дал полтора года условно мужчине, толкнувшему полицейского

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 годам условно уроженца Архангельской области Артема Попова, на несогласованной акции 31 января... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:30

2021-04-05T14:30

2021-04-05T16:02

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

архангельская область

архангельск

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 годам условно уроженца Архангельской области Артема Попова, на несогласованной акции 31 января толкнувшего в спину полицейского на Сенной площади, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Отмечается, что вину он признал.Ранее сообщилось, что Попову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя органа власти).Органами предварительного следствия было установлено, что 31 января на Сенной площади в Петербурге Попов толкнул двумя руками в спину полицейского-водителя отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району города.Ранее также условные сроки получил отец семерых детей и уроженец Архангельска, толкнувшие сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованных акциях, которые проходили в Петербурге в конце января - начале февраля.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

архангельская область

архангельск

санкт-петербург

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), архангельская область, архангельск, санкт-петербург, происшествия