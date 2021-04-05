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Суд дал полтора года условно мужчине, толкнувшему полицейского
Суд дал полтора года условно мужчине, толкнувшему полицейского
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 годам условно уроженца Архангельской области Артема Попова, на несогласованной акции 31 января... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:30
2021-04-05T16:02
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
архангельская область
архангельск
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 годам условно уроженца Архангельской области Артема Попова, на несогласованной акции 31 января толкнувшего в спину полицейского на Сенной площади, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Отмечается, что вину он признал.Ранее сообщилось, что Попову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя органа власти).Органами предварительного следствия было установлено, что 31 января на Сенной площади в Петербурге Попов толкнул двумя руками в спину полицейского-водителя отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району города.Ранее также условные сроки получил отец семерых детей и уроженец Архангельска, толкнувшие сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованных акциях, которые проходили в Петербурге в конце января - начале февраля.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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россия
архангельская область
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), архангельская область, архангельск, санкт-петербург, происшествия

Суд дал полтора года условно мужчине, толкнувшему полицейского

14:30 05.04.2021 (обновлено: 16:02 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 годам условно уроженца Архангельской области Артема Попова, на несогласованной акции 31 января толкнувшего в спину полицейского на Сенной площади, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил Попову наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года", - сказали в пресс-службе.

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Отмечается, что вину он признал.
Ранее сообщилось, что Попову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя органа власти).
Органами предварительного следствия было установлено, что 31 января на Сенной площади в Петербурге Попов толкнул двумя руками в спину полицейского-водителя отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району города.
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Ранее также условные сроки получил отец семерых детей и уроженец Архангельска, толкнувшие сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованных акциях, которые проходили в Петербурге в конце января - начале февраля.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Архангельская областьАрхангельскСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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