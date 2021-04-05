https://ria.ru/20210405/sputnik-1604251301.html
"Спутник V" можно рекомендовать всем россиянам, заявил Гинцбург
"Спутник V" можно рекомендовать всем россиянам, заявил Гинцбург
Вакцину от коронавируса "Спутник V" можно рекомендовать всем россиянам, она соответствует всем законам иммунологии, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:09
2021-04-05T11:09
2021-04-05T12:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вакцину от коронавируса "Спутник V" можно рекомендовать всем россиянам, она соответствует всем законам иммунологии, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.Он отметил, что "Спутник V" отвечает всем законам иммунологии, а именно - он активирует врожденную иммунную систему.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга >>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье, общество