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Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет могут заблокировать
Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет могут заблокировать
Банковский счет может быть заблокирован, если соответствующие алгоритмы, внедренные банком в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T02:17
2021-04-05T08:20
центральный банк рф (цб рф)
urvista
алексей петропольский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Банковский счет может быть заблокирован, если соответствующие алгоритмы, внедренные банком в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России) обнаружат подозрительные транзакции, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.По словам юриста, алгоритмам также не понравятся и похожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд и частое (в срок меньше, чем сутки) снятие в банкомате наличных с карты. Счет не только заблокируют, но и потребуют объяснений, если вы переводите крупную сумму, а официальный источник доходы у вас – низкий. "Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания. В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", - предупреждает Петропольский.
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центральный банк рф (цб рф), urvista, алексей петропольский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика

Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет могут заблокировать

02:17 05.04.2021 (обновлено: 08:20 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Банковский счет может быть заблокирован, если соответствующие алгоритмы, внедренные банком в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России) обнаружат подозрительные транзакции, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", - объясняет эксперт.
По словам юриста, алгоритмам также не понравятся и похожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд и частое (в срок меньше, чем сутки) снятие в банкомате наличных с карты. Счет не только заблокируют, но и потребуют объяснений, если вы переводите крупную сумму, а официальный источник доходы у вас – низкий.
"Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания. В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", - предупреждает Петропольский.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 04:09
В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)UrvistaАлексей ПетропольскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Экономика
 
 
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