https://ria.ru/20210405/schet-1604217915.html

Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет могут заблокировать

Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет могут заблокировать

Банковский счет может быть заблокирован, если соответствующие алгоритмы, внедренные банком в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T02:17

2021-04-05T02:17

2021-04-05T08:20

центральный банк рф (цб рф)

urvista

алексей петропольский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Банковский счет может быть заблокирован, если соответствующие алгоритмы, внедренные банком в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России) обнаружат подозрительные транзакции, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.По словам юриста, алгоритмам также не понравятся и похожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд и частое (в срок меньше, чем сутки) снятие в банкомате наличных с карты. Счет не только заблокируют, но и потребуют объяснений, если вы переводите крупную сумму, а официальный источник доходы у вас – низкий. "Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания. В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", - предупреждает Петропольский.

https://ria.ru/20210403/platezh-1604056184.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), urvista, алексей петропольский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика