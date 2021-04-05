https://ria.ru/20210405/schet-1604217915.html
Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет могут заблокировать
Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет могут заблокировать
Банковский счет может быть заблокирован, если соответствующие алгоритмы, внедренные банком в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T02:17
2021-04-05T02:17
2021-04-05T08:20
центральный банк рф (цб рф)
urvista
алексей петропольский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Банковский счет может быть заблокирован, если соответствующие алгоритмы, внедренные банком в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России) обнаружат подозрительные транзакции, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.По словам юриста, алгоритмам также не понравятся и похожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд и частое (в срок меньше, чем сутки) снятие в банкомате наличных с карты. Счет не только заблокируют, но и потребуют объяснений, если вы переводите крупную сумму, а официальный источник доходы у вас – низкий. "Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания. В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", - предупреждает Петропольский.
https://ria.ru/20210403/platezh-1604056184.html
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центральный банк рф (цб рф), urvista, алексей петропольский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика