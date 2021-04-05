https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604243529.html

В МИД рассказали о возможных ответных мерах в случае новых санкций

В МИД рассказали о возможных ответных мерах в случае новых санкций

Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, они будут выверенными и адекватными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:37

2021-04-05T10:37

2021-04-05T11:07

александр панкин

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, они будут выверенными и адекватными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.Агентство Блумберг в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов."Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы", - сказал Панкин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603837937.html

великобритания

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр панкин, великобритания, сша, в мире