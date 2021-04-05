https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604243529.html
В МИД рассказали о возможных ответных мерах в случае новых санкций
В МИД рассказали о возможных ответных мерах в случае новых санкций
Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, они будут выверенными и адекватными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:37
2021-04-05T10:37
2021-04-05T11:07
александр панкин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, они будут выверенными и адекватными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.Агентство Блумберг в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов."Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы", - сказал Панкин.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603837937.html
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александр панкин, великобритания, сша, в мире