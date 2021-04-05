https://ria.ru/20210405/pankin-1603982794.html

Александр Панкин: политика США ставит под сомнение надежность доллара

Александр Панкин: политика США ставит под сомнение надежность доллара

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью корреспонденту РИА Новости Ксении Алейниковой объяснил, почему России нужен отход от... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:00

2021-04-05T11:00

2021-04-05T11:00

россия

александр панкин

фонд "росконгресс"

латинская америка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью корреспонденту РИА Новости Ксении Алейниковой объяснил, почему России нужен отход от зависимости от доллара и западных платежных систем, за счет чего этого можно достичь, и есть ли альтернатива системе SWIFT. Он также рассказал, смогут ли США остановить строительство газопровода "Северный поток 2", что в России делают на случай новых санкций против российского суверенного долга, а также сообщил о нынешнем положении дел в СНГ и ЕАЭС.– Александр Анатольевич, с чем мы подошли к встрече глав МИД СНГ в Москве? Не превратилось ли Содружество окончательно в церемониальный формат? Зачем оно нужно, когда есть более практически ориентированные объединения, такие как ЕАЭС?– Отличительной чертой интеграционных процессов на пространстве СНГ действительно является множественность форм сотрудничества. На практике это выражается в одновременной работе нескольких многосторонних региональных объединений, отличающихся по составу, спектру решаемых задач и степени интеграции.Содружество Независимых Государств – самая широкая по охвату участников и сфер сотрудничества региональная платформа, доказавшая свою жизнеспособность и востребованность. Реальной альтернативы Содружеству по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет.Говорить о том, что Евразийский экономический союз – более практически ориентированное объединение было бы, наверное, не вполне корректно. Становление и развитие любого многостороннего формата глубокой степени интеграции связано с решением массы практических вопросов. Однако это не умаляет роли механизмов СНГ. Речь идет, в частности, об отраслевом сотрудничестве входящих в него государств, развитии гуманитарных связей и контактов между людьми, решении непростых задач по модернизации экономик, обеспечению безопасности во всех ее аспектах. Активно задействуется потенциал СНГ как площадки для политического диалога.Содружество идет в ногу со временем – совершенствуется деятельность его органов и структур, повышается их эффективность.В прошлом году принят целый ряд стратегических и программных документов, которые определяют вектор развития организации на среднесрочную перспективу. Основные задачи, стоящие перед странами объединения на современном этапе, содержатся в актуализированной концепции дальнейшего развития СНГ. Согласованные подходы в отношении межгосударственного взаимодействия в экономической сфере отражены в стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года и плане мероприятий по реализации ее первого этапа 2021-2025 годов.Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 2 апреля – первая встреча на высоком уровне в юбилейный для организации год. В 2021 году мы отмечаем 30-летие создания СНГ. Отрадно, что пандемия пошла на спад и санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятие в очном формате. Повестка дня мероприятия весьма насыщенна.– Если говорить про ЕАЭС, можно ли ожидать в ближайшем будущем расширения этого формата? Может ли это произойти за счет Узбекистана, который недавно стал наблюдателем? Будет ли расширение обсуждаться на встрече глав правительств в Казани?– Расширение ЕАЭС за счет новых государств-членов никогда не было самоцелью этого объединения и не фигурировало в качестве самостоятельной задачи в стратегии его развития. Первостепенное значение для участников Союза имеют прагматизм, практические выгоды, которые они сами получают от углубления экономической интеграции. Это рост взаимной торговли, снятие преград на пути перемещения товаров, капиталов, услуг, трудовых ресурсов, общее укрепление социально-экономической стабильности в регионе.В рамках ЕАЭС выработаны весьма гибкие подходы к сотрудничеству с третьими странами, которое может осуществляться в различных форматах, таких как диалоговое взаимодействие по отдельным вопросам, заключение соглашений о свободной торговле, получение государством статуса наблюдателя при Союзе, а также полноправного членства в объединении. В каждом конкретном случае государства-члены Союза принимают решение, исходя из общей заинтересованности в развитии контактов с тем или иным партнером.Что касается Узбекистана, то мы, безусловно, высоко ценим усилия руководства страны по углублению сотрудничества с ЕАЭС, тем более что в силу тесных торгово-экономических связей республики с членами Союза оно открывает для обеих сторон немало новых перспектив. Будем только приветствовать, если, изучив деятельность ЕАЭС более детально в нынешнем статусе наблюдателя, в Узбекистане решат двигаться дальше по интеграционному пути в направлении полноправного членства.В любом случае при наличии у наших партнеров, в том числе из государств СНГ, заинтересованности в сотрудничестве с Союзом мы всегда открыты для конструктивного диалога о наиболее оптимальных форматах такого взаимодействия.– Текущий год дает надежду на постепенное возвращение к офлайн форматам делового и дипломатического общения. В числе ближайших запланированных международных форумов – Петербургский экономический форум в июне и Владивостокский в сентябре. Есть ли уже понимание, кого из высокопоставленных иностранных гостей мы ждем на этих площадках?– Поступательное улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в нашей стране определенно создало предпосылки для оживления на форумском треке. В первой половине марта оргкомитетами было объявлено о проведении в этом году в России ведущих международных экономических мероприятий с участием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – XXIV Петербургского международного экономического форума (2-5 июня) и VI Восточного экономического форума во Владивостоке (2-4 сентября).Главным условием их организации, безусловно, является обеспечение максимально безопасной среды для потенциальных участников. Необходимую работу в этом направлении проводит крупнейший организатор международных деловых событий в России Фонд "Росконгресс" во взаимодействии с Роспотребнадзором. В соответствии с рекомендациями последнего упомянутые форумы будут проходить в очно-заочном формате с тем пониманием, что окончательные параметры будут определяться с учетом ситуации вокруг COVID-19.Мы ожидаем широкое подключение к обоим мероприятиям иностранных гостей как из числа официальных лиц, так и представителей бизнеса. МИД России уже проводит активную проработку данного вопроса. Рассчитываем на "живое" участие в программе форумов ряда высокопоставленных зарубежных представителей. При этом, не исключено, что некоторые запланированные сессии и круглые столы с привлечением иностранных гостей могут состояться в онлайн- или гибридном форматах.– Российская сторона в последнее время все чаще говорит о необходимости отхода от зависимости от доллара и контролируемых Западом платежных систем. А реален ли отказ России от них и от доллара? Что, грубо говоря, мы можем предложить на международном уровне вместо тех же Visa и MasterCard?– Тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стала объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность. Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта.Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций, и проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов. В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки.В настоящее время активное взаимодействие России на данном направлении развивается с партнерами по АТР, где готовность к переходу на взаиморасчеты в национальных или отличных от доллара валютах достаточно высока. Многие страны Латинской Америки и Африки также проявляют растущий интерес к обсуждению возможностей повышения доли национальных валют во взаимных расчетах с Россией. Наиболее логичным и эффективным видится продвижение соответствующих усилий в рамках ЕАЭС и СНГ, рынки стран-членов которых уже имеют определенную степень интеграции, а участники торговли – опыт осуществления сделок в национальных денежных единицах. Активно развивается соответствующий диалог с партнерами по БРИКС.С 2014 года в России функционирует АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), целью которой является обеспечение бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств. С 2015 года на базе НСПК выпускаются карты национальной платежной системы "Мир", разработанной в качестве национальной альтернативы международным платежным системам Visa и MasterCard.Работа по синхронизации национальных платежных систем России и ряда государств продолжается в том числе в направлении развития сотрудничества между российской НСПК ("Мир") и иностранными аналогами, в частности, китайской компанией UnionPay, японской JCB, международной Maestro. Подобные "совместные" карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. В активной проработке – налаживание аналогичного сотрудничества по использованию карт "Мир" с рядом других государств.– Касается ли упомянутый выше отход системы SWIFT? Как вы расцениваете риски отключения России от нее, и будет ли Россия сама снижать уровень использования этой системы? Как?– Продвижение альтернативных SWIFT и независимых от США межбанковских систем совершения платежей и передачи информации с использованием современных финансовых технологий и решений также является важным направлением работы. В частности, набирают вес такие российские разработки, как "Система передачи финансовых сообщений" (Банк России) и "Транзит" (Московская биржа), прорабатываются варианты их сопряжения с иностранными аналогами (европейская SEPA, иранский SEPAM, китайские CUP и CIPS и другие).Кроме того, принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе. Таким образом, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.– Сообщалось, что Запад рассматривает возможность новых санкций против России, в том числе – против российского суверенного долга. Насколько критичны эти меры могут быть для России, и какой ответ возможен со стороны Москвы? Может ли он быть сопоставимым по масштабу с продовольственным эмбарго?– Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод – будь то "отравление" Навального, "вмешательство" в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане. Это не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах. Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну "заплатить цену" за "враждебные действия".Показательно, с каким завидным постоянством обсуждается в СМИ, прежде всего, в западных, вариант возможного введения ограничений на операции с суверенным долгом России. За такими разговорами явно стоит целенаправленный расчет на создание "токсичной" атмосферы вокруг российских ценных бумаг, чтобы снизить их инвестиционный потенциал.Администрация Дональда Трампа в августе 2019 года уже ввела запрет для американских банков участвовать в первичном размещении нерублевых российских суверенных облигаций. Возможные новые рестрикции в отношении российских гособлигаций – это палка о двух концах, поскольку они явно навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, весьма заинтересованных в надежных вложениях. Впрочем, мы уже давно свыклись с тем, что любители односторонних ограничительных мер перестали считаться с потерями собственного бизнеса и граждан.Одновременно продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы.– США грозят санкциями и участникам строительства "Северного потока 2". Как в Москве оценивают реалистичность новых угроз Вашингтона в отношении этого проекта? Будет ли проект завершен в срок или есть риски задержки его ввода в эксплуатацию?– Строительство газопровода "Северный поток 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям. Односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН, уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?Хочу в очередной раз подчеркнуть, что "Северный поток 2" – чисто экономический проект, который отвечает интересам как России, так и Европы. Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане "Северный поток 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом.Уверены, что практикуемые США ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции (преимущества для поставок американского СПГ в Европу) не остановят строительство "Северного потока 2". Попытки вставить палки в колеса на этапе ввода его в эксплуатацию и при функционировании также незаконны. Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами. Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества.

https://ria.ru/20210402/sng-1603928387.html

https://ria.ru/20210330/rossiya-1603395973.html

https://ria.ru/20210303/forum-1599779356.html

https://ria.ru/20210302/mir-1599570141.html

https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601699472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/sevpotok-1603533091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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