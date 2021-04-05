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https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604239536.html
В МИД прокомментировали возможные санкции против российских гособлигаций
В МИД прокомментировали возможные санкции против российских гособлигаций
Возможные новые санкции США против государственных облигаций России навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:25
2021-04-05T11:07
александр панкин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.Агентство Блумберг в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.Панкин напомнил, что администрация Дональда Трампа в августе 2019 года уже ввела запрет для американских банков участвовать в первичном размещении нерублевых российских суверенных облигаций."Возможные новые рестрикции в отношении российских гособлигаций – это палка о двух концах, поскольку они явно навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, весьма заинтересованных в надежных вложениях. Впрочем, мы уже давно свыклись с тем, что любители односторонних ограничительных мер перестали считаться с потерями собственного бизнеса и граждан", - сказал он."Показательно, с каким завидным постоянством обсуждается в СМИ, прежде всего в западных, вариант возможного введения ограничений на операции с суверенным долгом России. За такими разговорами явно стоит целенаправленный расчет на создание токсичной атмосферы вокруг российских ценных бумаг, чтобы снизить их инвестиционный потенциал", - отметил замглавы МИД РФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603837937.html
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александр панкин, дональд трамп, великобритания, сша, в мире

В МИД прокомментировали возможные санкции против российских гособлигаций

10:25 05.04.2021 (обновлено: 11:07 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
Агентство Блумберг в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.
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Панкин напомнил, что администрация Дональда Трампа в августе 2019 года уже ввела запрет для американских банков участвовать в первичном размещении нерублевых российских суверенных облигаций.
"Возможные новые рестрикции в отношении российских гособлигаций – это палка о двух концах, поскольку они явно навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, весьма заинтересованных в надежных вложениях. Впрочем, мы уже давно свыклись с тем, что любители односторонних ограничительных мер перестали считаться с потерями собственного бизнеса и граждан", - сказал он.
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"Показательно, с каким завидным постоянством обсуждается в СМИ, прежде всего в западных, вариант возможного введения ограничений на операции с суверенным долгом России. За такими разговорами явно стоит целенаправленный расчет на создание токсичной атмосферы вокруг российских ценных бумаг, чтобы снизить их инвестиционный потенциал", - отметил замглавы МИД РФ.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Александр ПанкинДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
 
 
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