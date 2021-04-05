https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604239536.html

В МИД прокомментировали возможные санкции против российских гособлигаций

В МИД прокомментировали возможные санкции против российских гособлигаций

Возможные новые санкции США против государственных облигаций России навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:25

2021-04-05T10:25

2021-04-05T11:07

александр панкин

дональд трамп

великобритания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:36:3112:1788_1920x0_80_0_0_79ec6e57c7ea25cbd3e8cd3c57f92279.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.Агентство Блумберг в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.Панкин напомнил, что администрация Дональда Трампа в августе 2019 года уже ввела запрет для американских банков участвовать в первичном размещении нерублевых российских суверенных облигаций."Возможные новые рестрикции в отношении российских гособлигаций – это палка о двух концах, поскольку они явно навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, весьма заинтересованных в надежных вложениях. Впрочем, мы уже давно свыклись с тем, что любители односторонних ограничительных мер перестали считаться с потерями собственного бизнеса и граждан", - сказал он."Показательно, с каким завидным постоянством обсуждается в СМИ, прежде всего в западных, вариант возможного введения ограничений на операции с суверенным долгом России. За такими разговорами явно стоит целенаправленный расчет на создание токсичной атмосферы вокруг российских ценных бумаг, чтобы снизить их инвестиционный потенциал", - отметил замглавы МИД РФ.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603837937.html

https://ria.ru/20210401/lavrov-1603810966.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр панкин, дональд трамп, великобритания, сша, в мире