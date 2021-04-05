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В Ленинградской области ребенок получил ранение в шею на детской площадке
В Ленинградской области ребенок получил ранение в шею на детской площадке
Полиция начала проверку после ранения ребенка в шею на детской площадке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:15
2021-04-05T10:46
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
кингисепп
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку после ранения ребенка в шею на детской площадке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Четвертого апреля около 18.30 (мск - ред.) в полицию поступило сообщение, что часом ранее бригадой скорой помощи от детской площадки на улице Октябрьской в городе Кингисепп с ранением мягких тканей шеи (инородное тело) в удовлетворительном состоянии госпитализирован мальчик 2010 года рождения. Со слов, около 17 часов (мск - ред.) по вышеуказанному адресу он внезапно почувствовал боль в шее", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"."Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному инциденту", - говорится в сообщении.В пресс-службе областного управления СК сообщили, что неизвестный выстрелил в сторону игравших на площадке детей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
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ленинградская область
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кингисепп, происшествия

В Ленинградской области ребенок получил ранение в шею на детской площадке

09:15 05.04.2021 (обновлено: 10:46 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку после ранения ребенка в шею на детской площадке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Четвертого апреля около 18.30 (мск - ред.) в полицию поступило сообщение, что часом ранее бригадой скорой помощи от детской площадки на улице Октябрьской в городе Кингисепп с ранением мягких тканей шеи (инородное тело) в удовлетворительном состоянии госпитализирован мальчик 2010 года рождения. Со слов, около 17 часов (мск - ред.) по вышеуказанному адресу он внезапно почувствовал боль в шее", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
"Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному инциденту", - говорится в сообщении.
В пресс-службе областного управления СК сообщили, что неизвестный выстрелил в сторону игравших на площадке детей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьКингисеппПроисшествия
 
 
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