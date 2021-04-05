https://ria.ru/20210405/rebenok-1604230085.html

В Ленинградской области ребенок получил ранение в шею на детской площадке

В Ленинградской области ребенок получил ранение в шею на детской площадке

Полиция начала проверку после ранения ребенка в шею на детской площадке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:15

2021-04-05T09:15

2021-04-05T10:46

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

кингисепп

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку после ранения ребенка в шею на детской площадке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Четвертого апреля около 18.30 (мск - ред.) в полицию поступило сообщение, что часом ранее бригадой скорой помощи от детской площадки на улице Октябрьской в городе Кингисепп с ранением мягких тканей шеи (инородное тело) в удовлетворительном состоянии госпитализирован мальчик 2010 года рождения. Со слов, около 17 часов (мск - ред.) по вышеуказанному адресу он внезапно почувствовал боль в шее", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"."Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному инциденту", - говорится в сообщении.В пресс-службе областного управления СК сообщили, что неизвестный выстрелил в сторону игравших на площадке детей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

https://ria.ru/20201112/delo-1584252180.html

ленинградская область

кингисепп

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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кингисепп, происшествия