https://ria.ru/20210405/prosveschenie-1604324740.html
Путин подписал закон о просветительской деятельности
Путин подписал закон о просветительской деятельности
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:48
2021-04-05T16:48
2021-04-05T16:53
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Также запрещается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс". Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.
https://ria.ru/20210317/falkov-1601631242.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".
Также запрещается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.
Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс". Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.