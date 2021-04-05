https://ria.ru/20210405/poslanie-1604289223.html

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:27

2021-04-05T14:27

2021-04-05T14:27

совет федерации рф

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Где пройдет мероприятие, станет известно, когда начнется аккредитация журналистов, добавил он.Основные пункты выступления в Кремле не разглашают.На 21 апреля назначен отчет правительства в Госдуме, но, как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, кабмин уже попросил перенести его на более позднюю дату. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил для этого 12 мая.Чего ждут от посланияПервый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что президент затронет в послании темы индексации пенсий работающим пенсионерам, а также преодоления бедности.Еще одной темой, по его мнению, может стать вакцинация, поскольку это касается безопасности страны. Не будет обойден вниманием и вопрос демографии, в том числе дальнейшей модернизации первичного звена здравоохранения.Кроме того, Путин, возможно, будет говорить о профессиональном спорте и предстоящей Олимпиаде в Токио, а также об укреплении экономики, поддержке бизнеса и создании новых рабочих мест, добавил Рязанский.Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков также надеется, что Путин поднимет вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, он считает наиболее важными такие темы, как восстановление рынка труда после пандемии, дальнейшее создание новых рабочих мест для снижения безработицы и повышение эффективности экономики. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет от послания президента принципиальных и честных оценок состояния дел в стране, корректировки финансового курса и признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20210404/putin-1604169427.html

https://ria.ru/20210225/poslanie-1598968388.html

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совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика