https://ria.ru/20210405/pkhuket-1604283961.html

Туристам на Пхукете предложат скидки в отелях и бесплатные перелеты

Туристам на Пхукете предложат скидки в отелях и бесплатные перелеты

Этим летом иностранным туристам на Пхукете предложат продлить свой отдых, стимулом станут скидки в отелях и бесплатные перелеты по стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:32

2021-04-05T15:32

2021-04-05T15:32

туризм

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туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

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пхукет (остров)

бангкок

таиланд

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Этим летом иностранным туристам на Пхукете предложат продлить свой отдых, стимулом станут скидки в отелях и бесплатные перелеты по стране, сообщает АТОР. По сообщению местных СМИ, министерство туризма и спорта Таиланда планирует предложить зарубежным путешественникам, которые смогут посетить Пхукет с 1 июля, различные бонусы."С 1 июля у привитых от COVID-19 туристов, освобожденных от карантина, после десяти дней отдыха на Пхукете может возникнуть соблазн продлить свое пребывание в Таиланде, если мы сможем предоставить им бесплатные или льготные авиабилеты для авиапутешествия в другие провинции", – заявил министр туризма и спорта Пхипат Ратчакитпракарн.По его словам, одним из мест, куда с Пхукета смогут отправиться вакцинированные гости, является остров Самуи. Привитых иностранцев также могут пустить в Краби, Паттайю и Чиангмай, при условии вакцинации 70 процентов населения этих провинций к июлю. К сентябрю это может быть и Бангкок.Министерство туризма и спорта Таиланда уже провело переговоры с авиакомпанией, которая готова летать между Пхукетом и Самуи. К проекту с большими скидками на перелеты может присоединиться и другой перевозчик, но при условии, что спрос у иностранцев на межрегиональные маршруты будет стабильно высоким.Как подчеркнул чиновник, все эти меры могут привлечь 100 тысяч привитых туристов в течение первых трех месяцев с момента запуска схемы "туристической песочницы" Пхукета.По его словам, поскольку остров должен вновь открыться с июля, в сезон муссонов, это предложение "может понравиться гостям".Правда, по прогнозам метеорологов, предстоящий сезон дождей в Таиланде начнется рано и принесет самое большое количество осадков за последние 30 лет. Королевский департамент ирригации уже поручил властям на местах подготовиться к ситуации, проверить состояние водохранилищ и защитных сооружений.

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

https://ria.ru/20210405/lyadov-1603808269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), бангкок, таиланд, отдых