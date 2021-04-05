Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210405/pkhuket-1604283961.html
Туристам на Пхукете предложат скидки в отелях и бесплатные перелеты
Туристам на Пхукете предложат скидки в отелях и бесплатные перелеты
Этим летом иностранным туристам на Пхукете предложат продлить свой отдых, стимулом станут скидки в отелях и бесплатные перелеты по стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:32
2021-04-05T15:32
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
бангкок
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:103:1979:1216_1920x0_80_0_0_2bd251eb2b501aa01254034e9de256ed.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Этим летом иностранным туристам на Пхукете предложат продлить свой отдых, стимулом станут скидки в отелях и бесплатные перелеты по стране, сообщает АТОР. По сообщению местных СМИ, министерство туризма и спорта Таиланда планирует предложить зарубежным путешественникам, которые смогут посетить Пхукет с 1 июля, различные бонусы."С 1 июля у привитых от COVID-19 туристов, освобожденных от карантина, после десяти дней отдыха на Пхукете может возникнуть соблазн продлить свое пребывание в Таиланде, если мы сможем предоставить им бесплатные или льготные авиабилеты для авиапутешествия в другие провинции", – заявил министр туризма и спорта Пхипат Ратчакитпракарн.По его словам, одним из мест, куда с Пхукета смогут отправиться вакцинированные гости, является остров Самуи. Привитых иностранцев также могут пустить в Краби, Паттайю и Чиангмай, при условии вакцинации 70 процентов населения этих провинций к июлю. К сентябрю это может быть и Бангкок.Министерство туризма и спорта Таиланда уже провело переговоры с авиакомпанией, которая готова летать между Пхукетом и Самуи. К проекту с большими скидками на перелеты может присоединиться и другой перевозчик, но при условии, что спрос у иностранцев на межрегиональные маршруты будет стабильно высоким.Как подчеркнул чиновник, все эти меры могут привлечь 100 тысяч привитых туристов в течение первых трех месяцев с момента запуска схемы "туристической песочницы" Пхукета.По его словам, поскольку остров должен вновь открыться с июля, в сезон муссонов, это предложение "может понравиться гостям".Правда, по прогнозам метеорологов, предстоящий сезон дождей в Таиланде начнется рано и принесет самое большое количество осадков за последние 30 лет. Королевский департамент ирригации уже поручил властям на местах подготовиться к ситуации, проверить состояние водохранилищ и защитных сооружений.
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
https://ria.ru/20210405/lyadov-1603808269.html
пхукет (остров)
бангкок
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_111:0:1870:1319_1920x0_80_0_0_b1d4d3f440905241d5272447c8f8bf15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), бангкок, таиланд, отдых

Туристам на Пхукете предложат скидки в отелях и бесплатные перелеты

15:32 05.04.2021
 
© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Этим летом иностранным туристам на Пхукете предложат продлить свой отдых, стимулом станут скидки в отелях и бесплатные перелеты по стране, сообщает АТОР.
По сообщению местных СМИ, министерство туризма и спорта Таиланда планирует предложить зарубежным путешественникам, которые смогут посетить Пхукет с 1 июля, различные бонусы.
"С 1 июля у привитых от COVID-19 туристов, освобожденных от карантина, после десяти дней отдыха на Пхукете может возникнуть соблазн продлить свое пребывание в Таиланде, если мы сможем предоставить им бесплатные или льготные авиабилеты для авиапутешествия в другие провинции", – заявил министр туризма и спорта Пхипат Ратчакитпракарн.
По его словам, одним из мест, куда с Пхукета смогут отправиться вакцинированные гости, является остров Самуи. Привитых иностранцев также могут пустить в Краби, Паттайю и Чиангмай, при условии вакцинации 70 процентов населения этих провинций к июлю. К сентябрю это может быть и Бангкок.
Министерство туризма и спорта Таиланда уже провело переговоры с авиакомпанией, которая готова летать между Пхукетом и Самуи. К проекту с большими скидками на перелеты может присоединиться и другой перевозчик, но при условии, что спрос у иностранцев на межрегиональные маршруты будет стабильно высоким.
Прогулочный катер в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:00Туризм
Кипр открылся для российских туристов: как туда попасть и где отдохнуть
Как подчеркнул чиновник, все эти меры могут привлечь 100 тысяч привитых туристов в течение первых трех месяцев с момента запуска схемы "туристической песочницы" Пхукета.
По его словам, поскольку остров должен вновь открыться с июля, в сезон муссонов, это предложение "может понравиться гостям".
Правда, по прогнозам метеорологов, предстоящий сезон дождей в Таиланде начнется рано и принесет самое большое количество осадков за последние 30 лет. Королевский департамент ирригации уже поручил властям на местах подготовиться к ситуации, проверить состояние водохранилищ и защитных сооружений.
Антон Лядов в Мексике - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 08:00Туризм
Антон Лядов — о встрече с сомалийским пиратом и китайской тюрьме
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПхукет (остров)БангкокТаиландОтдых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния