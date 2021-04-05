https://ria.ru/20210405/pasport-1604355156.html

В МВД назвали условия выдачи россиянам электронных паспортов

В МВД назвали условия выдачи россиянам электронных паспортов

Министерство внутренних дел раскрыло детали выдачи новых паспортов в виде пластиковой карточки с чипом (ПЭН). РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:46

2021-04-05T19:46

2021-04-05T20:27

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел раскрыло детали выдачи новых паспортов в виде пластиковой карточки с чипом (ПЭН).Телеканалу RT в ведомстве сообщили, что жители Москвы смогут получить такое удостоверение личности уже с 1 декабря этого года, в регионах новый паспорт станет доступен не позднее 1 июля 2023 года.Там уточнили, что получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч пластиковых электронных паспортов.Процедура практически не будет отличаться от получения бумажного паспорта. Но придется сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. "На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись", — рассказали в ведомстве. Пока власти не рассматривают вариант замены загранпаспортов, однако рассчитывают, что в страны, в которые россиян впускают по внутреннему паспорту, можно будет въехать и по новому документу. Предполагается, что электронный паспорт позволит пользоваться государственными и коммерческими услугами, а при утере его можно будет быстро заблокировать.

https://ria.ru/20210310/biometriya-1600638201.html

https://ria.ru/20210307/trudovaya-1600238421.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, общество