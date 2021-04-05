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В МВД назвали условия выдачи россиянам электронных паспортов
В МВД назвали условия выдачи россиянам электронных паспортов
Министерство внутренних дел раскрыло детали выдачи новых паспортов в виде пластиковой карточки с чипом (ПЭН). РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:46
2021-04-05T20:27
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел раскрыло детали выдачи новых паспортов в виде пластиковой карточки с чипом (ПЭН).Телеканалу RT в ведомстве сообщили, что жители Москвы смогут получить такое удостоверение личности уже с 1 декабря этого года, в регионах новый паспорт станет доступен не позднее 1 июля 2023 года.Там уточнили, что получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч пластиковых электронных паспортов.Процедура практически не будет отличаться от получения бумажного паспорта. Но придется сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. "На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись", — рассказали в ведомстве. Пока власти не рассматривают вариант замены загранпаспортов, однако рассчитывают, что в страны, в которые россиян впускают по внутреннему паспорту, можно будет въехать и по новому документу. Предполагается, что электронный паспорт позволит пользоваться государственными и коммерческими услугами, а при утере его можно будет быстро заблокировать.
https://ria.ru/20210310/biometriya-1600638201.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, общество

В МВД назвали условия выдачи россиянам электронных паспортов

19:46 05.04.2021 (обновлено: 20:27 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкОбразец электронного паспорта
Образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел раскрыло детали выдачи новых паспортов в виде пластиковой карточки с чипом (ПЭН).
Телеканалу RT в ведомстве сообщили, что жители Москвы смогут получить такое удостоверение личности уже с 1 декабря этого года, в регионах новый паспорт станет доступен не позднее 1 июля 2023 года.
"С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические", — добавили в МВД.
Там уточнили, что получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч пластиковых электронных паспортов.
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"На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись", — рассказали в ведомстве.
Пока власти не рассматривают вариант замены загранпаспортов, однако рассчитывают, что в страны, в которые россиян впускают по внутреннему паспорту, можно будет въехать и по новому документу.
Предполагается, что электронный паспорт позволит пользоваться государственными и коммерческими услугами, а при утере его можно будет быстро заблокировать.
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