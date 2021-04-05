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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210405/paskha-1604254724.html
Празднование католической Пасхи в мире
Празднование католической Пасхи в мире
Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская апостольская и часть древних церквей Востока встретили Воскресение Христово. Важнейший для... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:35
2021-04-05T14:30
религия и мировоззрение
католическая пасха
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Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская апостольская и часть древних церквей Востока встретили Воскресение Христово. Важнейший для верующих праздник — в фотоленте Ria.ru.
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католическая пасха, павел пецци, франциск (хорхе марио бергольо), москва, новосибирск, германия, одесса, лос-анджелес, нэшвилл, юар, варшава, фото, фото

Празднование католической Пасхи в мире

13:35 05.04.2021 (обновлено: 14:30 05.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская апостольская и часть древних церквей Востока встретили Воскресение Христово. Важнейший для верующих праздник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пасха — древнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.

Священнослужители на праздничном пасхальном богослужении в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске
1 из 17

Пасха — древнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Дата Пасхи — переходящая, в этом году у католиков она выпала на четвертое апреля.

Епископ Иосиф Верт во время праздничного пасхального богослужения в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске
2 из 17

Дата Пасхи — переходящая, в этом году у католиков она выпала на четвертое апреля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В светлое Воскресение Христово совершают особо торжественные богослужения.

Священнослужители во время праздничного пасхального богослужения в Соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве
3 из 17

В светлое Воскресение Христово совершают особо торжественные богослужения.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© REUTERS / Filippo Monteforte/Pool

Папа Франциск по традиции обратился к католикам с благословением Urbi et Orbi. Второй год подряд из-за коронавирусных ограничений понтифик выступал не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра.

Папа Франциск произносит свое благословение после празднования Пасхальной мессы в базилике Святого Петра в Ватикане
4 из 17

Папа Франциск по традиции обратился к католикам с благословением Urbi et Orbi. Второй год подряд из-за коронавирусных ограничений понтифик выступал не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра.

© REUTERS / Filippo Monteforte/Pool
© AP Photo / Oded Balilty

"Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим", — сказал предстоятель.

Священники во время Пасхальной воскресной мессы в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима
5 из 17

"Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим", — сказал предстоятель.

© AP Photo / Oded Balilty
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Папа Франциск призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Милане
6 из 17

По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Папа Франциск призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© REUTERS / Matthias Rietschel

Часть пасхального послания папа посвятил ситуации в мире, отметив, что вокруг по-прежнему слишком много войн и насилия. "Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны", — сказал понтифик.

Пасхальная кавалькада близ Кроствица, Германия
7 из 17

Часть пасхального послания папа посвятил ситуации в мире, отметив, что вокруг по-прежнему слишком много войн и насилия. "Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны", — сказал понтифик.

© REUTERS / Matthias Rietschel
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

В свою очередь, Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым всех, кто отмечал этот праздник 4 апреля, и пожелал пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя во всех трудах.

Верующие во время праздничного пасхального богослужения в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Одессе
8 из 17

В свою очередь, Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым всех, кто отмечал этот праздник 4 апреля, и пожелал пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя во всех трудах.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Празднование католической Пасхи проходило с ограничениями из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Священнослужители во время праздничного пасхального богослужения в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Одессе
9 из 17

Празднование католической Пасхи проходило с ограничениями из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Были запрещены традиционные омовения ног в четверг, а в страстную пятницу верующим рекомендовали дополнить всеобщую молитву прошением "об охваченных эпидемией".

Священнослужители и верующие во время крестного хода в рамках праздничного пасхального богослужения в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) в Санкт-Петербурге
10 из 17

Были запрещены традиционные омовения ног в четверг, а в страстную пятницу верующим рекомендовали дополнить всеобщую молитву прошением "об охваченных эпидемией".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

От поклонения Святому Кресту "с процессией и целованием распятия" тоже пришлось отказаться. Вместо этого рекомендовано было исполнить одно из песнопений.

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци во время праздничного пасхального богослужения в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
11 из 17

От поклонения Святому Кресту "с процессией и целованием распятия" тоже пришлось отказаться. Вместо этого рекомендовано было исполнить одно из песнопений.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Во многих городах под запретом оказались крестные ходы внутри храмов.

Верующие и священнослужители во время праздничного пасхального богослужения в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
12 из 17

Во многих городах под запретом оказались крестные ходы внутри храмов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© AP Photo / Damian Dovarganes

Несмотря ни на что, верующие встретили самый главный праздник богослужебного года.

Пастор Первой баптистской церкви Западного Лос-Анджелеса, проповедует во время пасхальной службы на побережье Тихого океана в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе
13 из 17

Несмотря ни на что, верующие встретили самый главный праздник богослужебного года.

© AP Photo / Damian Dovarganes
© AP Photo / Jessie Wardarski

В каждой стране существуют свои пасхальные традиции.

Пасхальная служба в Епископальной церкви Святого Павла в Карнеги, штат Пенсильвания
14 из 17

В каждой стране существуют свои пасхальные традиции.

© AP Photo / Jessie Wardarski
© AP Photo / Jerome Delay

В ЮАР, например, католическая Пасха — государственный праздник и время каникул.

Празднование Пасхи в поле в Соуэто
15 из 17

В ЮАР, например, католическая Пасха — государственный праздник и время каникул.

© AP Photo / Jerome Delay
© AP Photo / John Minchillo

В США, напротив, Пасха не входит в число официальных праздников, христианские общины отмечают ее самостоятельно.

Прихожане на Пасхальной воскресной службе на рассвете в Манаскуане, штат Нью-Джерси
16 из 17

В США, напротив, Пасха не входит в число официальных праздников, христианские общины отмечают ее самостоятельно.

© AP Photo / John Minchillo
© AP Photo / Mark Humphrey

Прихожане в государственном парке Рэднор-Лейк в Нэшвилле.

Прихожане в государственном парке Рэднор-Лейк в Нэшвилле, штат Теннеси
17 из 17

Прихожане в государственном парке Рэднор-Лейк в Нэшвилле.

© AP Photo / Mark Humphrey
 
Религия и мировоззрениеКатолическая ПасхаПавел ПецциФранциск (Хорхе Марио Бергольо)МоскваНовосибирскГерманияОдессаЛос-АнджелесНэшвиллЮАРВаршаваФото
 
 
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