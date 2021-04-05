Празднование католической Пасхи в мире
Пасха — древнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.
Пасха — древнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.
Дата Пасхи — переходящая, в этом году у католиков она выпала на четвертое апреля.
Дата Пасхи — переходящая, в этом году у католиков она выпала на четвертое апреля.
В светлое Воскресение Христово совершают особо торжественные богослужения.
В светлое Воскресение Христово совершают особо торжественные богослужения.
Папа Франциск по традиции обратился к католикам с благословением Urbi et Orbi. Второй год подряд из-за коронавирусных ограничений понтифик выступал не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра.
Папа Франциск по традиции обратился к католикам с благословением Urbi et Orbi. Второй год подряд из-за коронавирусных ограничений понтифик выступал не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра.
"Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим", — сказал предстоятель.
"Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим", — сказал предстоятель.
По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Папа Франциск призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.
По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Папа Франциск призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.
Часть пасхального послания папа посвятил ситуации в мире, отметив, что вокруг по-прежнему слишком много войн и насилия. "Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны", — сказал понтифик.
Часть пасхального послания папа посвятил ситуации в мире, отметив, что вокруг по-прежнему слишком много войн и насилия. "Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны", — сказал понтифик.
В свою очередь, Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым всех, кто отмечал этот праздник 4 апреля, и пожелал пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя во всех трудах.
В свою очередь, Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением Христовым всех, кто отмечал этот праздник 4 апреля, и пожелал пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя во всех трудах.
Празднование католической Пасхи проходило с ограничениями из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Празднование католической Пасхи проходило с ограничениями из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Были запрещены традиционные омовения ног в четверг, а в страстную пятницу верующим рекомендовали дополнить всеобщую молитву прошением "об охваченных эпидемией".
Были запрещены традиционные омовения ног в четверг, а в страстную пятницу верующим рекомендовали дополнить всеобщую молитву прошением "об охваченных эпидемией".
От поклонения Святому Кресту "с процессией и целованием распятия" тоже пришлось отказаться. Вместо этого рекомендовано было исполнить одно из песнопений.
От поклонения Святому Кресту "с процессией и целованием распятия" тоже пришлось отказаться. Вместо этого рекомендовано было исполнить одно из песнопений.
Во многих городах под запретом оказались крестные ходы внутри храмов.
Во многих городах под запретом оказались крестные ходы внутри храмов.
Несмотря ни на что, верующие встретили самый главный праздник богослужебного года.
Несмотря ни на что, верующие встретили самый главный праздник богослужебного года.
В каждой стране существуют свои пасхальные традиции.
В каждой стране существуют свои пасхальные традиции.
В ЮАР, например, католическая Пасха — государственный праздник и время каникул.
В ЮАР, например, католическая Пасха — государственный праздник и время каникул.
В США, напротив, Пасха не входит в число официальных праздников, христианские общины отмечают ее самостоятельно.
В США, напротив, Пасха не входит в число официальных праздников, христианские общины отмечают ее самостоятельно.
Прихожане в государственном парке Рэднор-Лейк в Нэшвилле.
Прихожане в государственном парке Рэднор-Лейк в Нэшвилле.