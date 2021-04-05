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В Волгограде мужчина прикурил от Вечного огня
В Волгограде мужчина прикурил от Вечного огня
Уголовное дело возбуждено против мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 05.04.2021
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волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщается на сайте "МВД Медиа".По информации ведомства, полицейские задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Волгоградец прикурил сигарету от вечного огня на Аллее героев
Дознавателями Отдела полиции №4 (Центральный район) гор. Волгограда возбуждено уголовного дело в отношении 29-летнего жителя р.п. Иловля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ - "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Днём 4 апреля 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Злоумышленник был задержан нарядом ППС Управления МВД России по г. Волгограду.
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волгоград, происшествия

В Волгограде мужчина прикурил от Вечного огня

13:39 05.04.2021 (обновлено: 14:33 05.04.2021)
 
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ВОЛГОГРАД, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Днём 4 апреля 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее героев в Центральном районе города", - говорится в сообщении.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 09:21
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По информации ведомства, полицейские задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
 
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