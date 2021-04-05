https://ria.ru/20210405/navalnyy-1604254522.html
Пригожин заявил, что готов помочь наказать клевещущих от имени Навального
Пригожин заявил, что готов помочь наказать клевещущих от имени Навального
Юристы бизнесмена Евгения Пригожина готовы помочь Алексею Навальному привлечь к ответственности тех, кто, используя его имя на YouTube-канале "Навальный Live",... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:21
2021-04-05T11:21
2021-04-05T11:21
евгений пригожин
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Юристы бизнесмена Евгения Пригожина готовы помочь Алексею Навальному привлечь к ответственности тех, кто, используя его имя на YouTube-канале "Навальный Live", публикует там клевету и призывает к экстремизму, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".В пресс-службе напомнили, что в ходе судебных разбирательств по иску Пригожина о защите деловой репутации из-за ложных утверждений на YouTube-канале представитель Навального "не единожды на полном серьезе утверждал, что его клиент не имеет никакого отношения к данному каналу"."Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что направила Алексею Навальному предложение оказания содействия в пресечении противоправных действий в его отношении... В связи с отказом Навального от YouTube-канала истец принял решение отказаться от заявленных исковых требований в его адрес, а также оказать содействие в привлечении к ответственности тех, кто использует его имя в корыстных целях, публикует на канале "Навальный Live" клевету и публично призывает к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.Сам Пригожин также прокомментировал данное предложение."Я Навальному, как отец родной... Сначала я Навальному просто помогал, потом давал деньги на лечение, затем заявил о его соратниках, которые хотели отравить его. Сейчас я хочу найти злоумышленников, которые управляли его основным ресурсом - каналом "Навальный Live", который, как оказалось, Навальному не принадлежит. Я и мои юристы готовы на беспрецедентный шаг. Мы решаем сложнейшую задачу и ищем способ, как спасти его душу", - приводятся слова бизнесмена.
https://ria.ru/20210402/navalnyy-1604001168.html
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евгений пригожин, алексей навальный, происшествия
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Юристы бизнесмена Евгения Пригожина
готовы помочь Алексею Навальному
привлечь к ответственности тех, кто, используя его имя на YouTube-канале "Навальный Live", публикует там клевету и призывает к экстремизму, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте
".
В пресс-службе напомнили, что в ходе судебных разбирательств по иску Пригожина о защите деловой репутации из-за ложных утверждений на YouTube-канале представитель Навального "не единожды на полном серьезе утверждал, что его клиент не имеет никакого отношения к данному каналу".
"Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что направила Алексею Навальному предложение оказания содействия в пресечении противоправных действий в его отношении... В связи с отказом Навального от YouTube-канала истец принял решение отказаться от заявленных исковых требований в его адрес, а также оказать содействие в привлечении к ответственности тех, кто использует его имя в корыстных целях, публикует на канале "Навальный Live" клевету и публично призывает к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Сам Пригожин также прокомментировал данное предложение.
"Я Навальному, как отец родной... Сначала я Навальному просто помогал, потом давал деньги на лечение, затем заявил о его соратниках, которые хотели отравить его. Сейчас я хочу найти злоумышленников, которые управляли его основным ресурсом - каналом "Навальный Live", который, как оказалось, Навальному не принадлежит. Я и мои юристы готовы на беспрецедентный шаг. Мы решаем сложнейшую задачу и ищем способ, как спасти его душу", - приводятся слова бизнесмена.