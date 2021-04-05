https://ria.ru/20210405/navalnyy-1604254522.html

Пригожин заявил, что готов помочь наказать клевещущих от имени Навального

Пригожин заявил, что готов помочь наказать клевещущих от имени Навального

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина готовы помочь Алексею Навальному привлечь к ответственности тех, кто, используя его имя на YouTube-канале "Навальный Live",... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:21

2021-04-05T11:21

2021-04-05T11:21

евгений пригожин

алексей навальный

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601003087_0:53:3120:1808_1920x0_80_0_0_47d8199e04fee9d52eb002dee5f36f8b.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Юристы бизнесмена Евгения Пригожина готовы помочь Алексею Навальному привлечь к ответственности тех, кто, используя его имя на YouTube-канале "Навальный Live", публикует там клевету и призывает к экстремизму, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".В пресс-службе напомнили, что в ходе судебных разбирательств по иску Пригожина о защите деловой репутации из-за ложных утверждений на YouTube-канале представитель Навального "не единожды на полном серьезе утверждал, что его клиент не имеет никакого отношения к данному каналу"."Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что направила Алексею Навальному предложение оказания содействия в пресечении противоправных действий в его отношении... В связи с отказом Навального от YouTube-канала истец принял решение отказаться от заявленных исковых требований в его адрес, а также оказать содействие в привлечении к ответственности тех, кто использует его имя в корыстных целях, публикует на канале "Навальный Live" клевету и публично призывает к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.Сам Пригожин также прокомментировал данное предложение."Я Навальному, как отец родной... Сначала я Навальному просто помогал, потом давал деньги на лечение, затем заявил о его соратниках, которые хотели отравить его. Сейчас я хочу найти злоумышленников, которые управляли его основным ресурсом - каналом "Навальный Live", который, как оказалось, Навальному не принадлежит. Я и мои юристы готовы на беспрецедентный шаг. Мы решаем сложнейшую задачу и ищем способ, как спасти его душу", - приводятся слова бизнесмена.

https://ria.ru/20210402/navalnyy-1604001168.html

https://ria.ru/20210402/navalnyy-1604003232.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений пригожин, алексей навальный, происшествия