Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/mks-1604291391.html
МКС будет эксплуатироваться до 2030 года
МКС будет эксплуатироваться до 2030 года
МКС будет эксплуатироваться до 2030 года или даже чуть дольше, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:36
2021-04-05T14:39
юрий борисов (вице-премьер)
владимир соловьев (космонавт)
российская академия наук
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МКС будет эксплуатироваться до 2030 года или даже чуть дольше, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев.В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полета МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации.В декабре 2020 года курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов анонсировал, что в первом квартале 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции.В ноябре руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что ряд элементов станции серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, многие из них не подлежат замене. После 2025 года он прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут, как минимум, пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.
https://ria.ru/20210405/kosmonavty-1604219597.html
https://ria.ru/20210404/mks-1604135103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий борисов (вице-премьер), владимир соловьев (космонавт), российская академия наук, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

МКС будет эксплуатироваться до 2030 года

14:36 05.04.2021 (обновлено: 14:39 05.04.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© NASA / Roscosmos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МКС будет эксплуатироваться до 2030 года или даже чуть дольше, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев.

"До 30-го (года – ред.), а может быть чуть больше, мы, в общем-то, планируем осуществлять ее эксплуатацию с плавным завершением полёта", - сказал он на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве.

В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полета МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации.
В декабре 2020 года курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов анонсировал, что в первом квартале 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции.
Космонавт - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 03:15Хочу стать космонавтом
Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
В ноябре руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что ряд элементов станции серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, многие из них не подлежат замене. После 2025 года он прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут, как минимум, пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
4 апреля, 01:03Хочу стать космонавтом
Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
 
Юрий Борисов (вице-премьер)Владимир Соловьев (космонавт)Российская академия наукМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния