https://ria.ru/20210405/mks-1604291391.html

МКС будет эксплуатироваться до 2030 года

МКС будет эксплуатироваться до 2030 года

МКС будет эксплуатироваться до 2030 года или даже чуть дольше, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:36

2021-04-05T14:36

2021-04-05T14:39

юрий борисов (вице-премьер)

владимир соловьев (космонавт)

российская академия наук

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МКС будет эксплуатироваться до 2030 года или даже чуть дольше, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев.В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полета МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации.В декабре 2020 года курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов анонсировал, что в первом квартале 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции.В ноябре руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что ряд элементов станции серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, многие из них не подлежат замене. После 2025 года он прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут, как минимум, пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.

https://ria.ru/20210405/kosmonavty-1604219597.html

https://ria.ru/20210404/mks-1604135103.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), владимир соловьев (космонавт), российская академия наук, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука