МКС будет эксплуатироваться до 2030 года
14:36 05.04.2021 (обновлено: 14:39 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МКС будет эксплуатироваться до 2030 года или даже чуть дольше, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев.
"До 30-го (года – ред.), а может быть чуть больше, мы, в общем-то, планируем осуществлять ее эксплуатацию с плавным завершением полёта", - сказал он на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве.
В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полета МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации.
В декабре 2020 года курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов анонсировал, что в первом квартале 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции.
В ноябре руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что ряд элементов станции серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, многие из них не подлежат замене. После 2025 года он прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут, как минимум, пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.