https://ria.ru/20210405/mitrofanov-1604333767.html

Митрофанов: наш приоритет – максимальное сохранение экосистемы Лагонаки

Митрофанов: наш приоритет – максимальное сохранение экосистемы Лагонаки

В марте распоряжением правительства РФ Лагонакскому полигону в Майкопском районе Адыгеи, входящему состав Кавказского государственного заповедника, присвоен... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:46

2021-04-05T17:46

2021-04-05T17:46

республика адыгея

кавказский заповедник

экология в россии

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

майкопский район

республика адыгея

интервью

экология

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В марте распоряжением правительства РФ Лагонакскому полигону в Майкопском районе Адыгеи, входящему состав Кавказского государственного заповедника, присвоен статус "биосферного". О планах по развитию туризма в горной части республики и сохранению ее уникальной природы РИА Новости рассказал премьер-министр Республики Адыгея Геннадий Митрофанов.- Геннадий Алексеевич, перспективы развития туризма в Адыгее, в частности, на плато Лагонаки, обсуждаются не первый год…- Действительно, по данной теме на протяжении ряда лет мы вели последовательный диалог с федеральным центром, Минприроды РФ, с Кавказским биосферным заповедником, общественными природоохранными организациями и экспертами-экологами.Напомню, что развитие туризма в Адыгее, обладающей богатым природным и культурно-историческим наследием, является одним из стратегических направлений для экономики республики. При этом в фокусе нашего внимания находятся экологический, культурно-исторический, гастрономический и агротуризм – то есть те виды, которые позволяют сохранить уникальные экосистемы Адыгеи и создают условия для развития экономики. В качестве примера можно привести фестиваль адыгейского сыра, который с каждым годом становится всё популярнее и меняет свой формат.Отмечу, развивая туризм, мы одновременно улучшаем условия жизни местных жителей. Благодаря комплексной работе, в горных поселках появились дороги, централизованное водо- и газоснабжение, в которых давно нуждались сельские жители. Эта же инфраструктура используется для строительства новых туристских объектов. - А как вы оцениваете состояние экологии в Адыгее сегодня?- Экологическую ситуацию в республике можно считать благоприятной. Показатели национального экологического рейтинга свидетельствуют о положительной динамике. Этому направлению деятельности Глава Адыгеи Мурат Каральбиевич Кумпилов уделяет первостепенное внимание. Все реализуемые и намечаемые крупные проекты обязательно проходят экологическую экспертизу. Время показало, что природоохранные механизмы у нас отлажены – развитие туризма в республике не влечёт за собой деградации природных комплексов.Еще раз подчеркну, в Адыгее накоплен существенный опыт природоохранной деятельности, которую органы федеральной и региональной власти осуществляют в тесном взаимодействии с общественными природоохранными организациями и жителями республики. Развивается и экологическое волонтёрство, активно действуют школьные лесничества. Дети и взрослые участвуют в высадке деревьев, занимаются общественным экологическим мониторингом – следят за чистотой экологических троп, туристических стоянок, родников и рек. Сегодня Адыгея – единственный регион, где удалось сохранить естественные места произрастания самшита колхидского. Более того, Глава Адыгеи поддержал проект негосударственного природоохранного центра "НАБУ – Кавказ" по сохранению самшита и инициировал создание в республике волонтерского движения "Сохраним корни". Совместными усилиями проводится высадка саженцев самшита для восстановления этого исчезающего реликтового растения. Другой наш совместный проект - "Защита горного зубра и мест его обитания". Отмечу, что развитие экологического туризма в горной части республики неразрывно связано с экопросвещением гостей и местных жителей. Эту работу мы ведём совместно с дирекцией Кавказского биосферного заповедника. Кроме того, с конца 2020 года реализуется общий проект по охране леса от лесорубов и браконьеров. Для этого по периметру границ заповедника на территории республики организованы дополнительные стационарные охранные посты. Вместе мы проводим учеты редких хищных птиц Западного Кавказа, проводим экологические акции и создаём экологические маршруты. Одним из уже реализованных проектов является "Тропа леопарда", которая помогает объяснить даже самым маленьким туристам, почему так важен проект по возвращению переднеазиатского леопарда на Кавказ. Этот масштабный проект реализуется при поддержке президента России.- И, тем не менее, создание новой туристической инфраструктуры в Майкопском районе вызывает озабоченность у экологической общественности…- Вопросы рационального использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды, безусловно, волнуют и нас. Поэтому при планировании любой хозяйственной деятельности, в том числе при развитии туристской отрасли, наш приоритет – минимальное воздействие на природу.Мы понимаем, что еще многое предстоит сделать и для развития республики, и для сохранения биоразнообразия. В мире есть примеры горных регионов, где так называемый "устойчивый" туризм развивается в гармонии с окружающей средой, позволяя сберечь природу и обеспечить благополучие местного населения. Поэтому мы готовы применять весь накопленный опыт развития экологического туризма и природоохранной деятельности для развития экокурортов. При этом рассчитываем на помощь экспертов и общественности, и намерены обсуждать с ними любые шаги, которые предпримем в данном направлении.Все это поможет в полном объеме и эффективно выполнить решение о создании Лагонакского биосферного полигона. Напомню, что в документе четко прописано требование обеспечить неукоснительное соблюдение норм законодательства в области охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы.Не стоит забывать и о том, что территория Лагонакского нагорья исторически была вовлечена в сельскохозяйственную деятельность и использовалась для выпаса скота. Кроме того, здесь десятилетиями функционировали одни из самых популярных в Советском Союзе пешие туристские маршруты. Эти земли, большая часть которых утратила значительную природоохранную ценность, были переданы правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику в 1992 году как раз с целью создания на них биосферного полигона, в том числе, и для рационального использования в рекреационных целях. В силу разных причин осуществить эти планы в полной мере за прошедшие годы не удалось. Но теперь, когда Лагонакский биосферный полигон создан, мы считаем, что пришло время развивать здесь современную, безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника, ответственным бизнесом, имеющим опыт развития горных курортов, и общественностью. При этом нет намерений создавать в Адыгее курорт на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.Фактически, мы получаем возможность при сохранении контроля со стороны природоохранных ведомств сформировать здесь рекреационный участок. Учитывая, что данная территория является одним из основных туристских центров, через который проходят знаменитые еще с советских времен маршруты через горы к морю, уверен, что создание биосферного полигона даст импульс развитию туризма в нашем регионе.

https://ria.ru/20210311/adygeya-1600822214.html

https://ria.ru/20210201/sochi-1595471575.html

https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html

https://ria.ru/20210208/adygeya-1596496475.html

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

майкопский район

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кавказский заповедник, экология в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), майкопский район, республика адыгея, интервью, экология