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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210405/mechet-1604261893.html
Муфтий рассказал о конфликте имамов с радикалами в мечети Кисловодска
Муфтий рассказал о конфликте имамов с радикалами в мечети Кисловодска
Сторонники радикальных взглядов среди мусульман Кисловодска очень немногочисленны, вместе с тем некоторые имамы городских мечетей жаловались на их поведение,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:55
2021-04-05T11:55
религия и мировоззрение
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сирия
ставропольский край
кисловодск
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники радикальных взглядов среди мусульман Кисловодска очень немногочисленны, вместе с тем некоторые имамы городских мечетей жаловались на их поведение, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Ставропольского края муфтий Мухаммад Рахимов, комментируя задержание четверых подозреваемых в связях с террористами.Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о том, что в Кисловодске был задержан готовивший теракт исламист – ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения. Задержанный собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. Также в Кисловодске были задержаны еще трое российских граждан, причастных к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Все задержанные, по данным ЦОС ФСБ, сформировали ячейку сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* для совершения преступлений в Ставропольском крае."Это единичные случаи. В Кисловодске были некоторые молодые парни, которые не совершали намаз за имамом, а после имама сами отдельно его делали, обвиняли наших имамов в такфиризме (в неверии - ред.). Имамы жаловались на это. Может быть, это одна из таких немногочисленных группировок. Я бы не сказал, что их много, но, к сожалению, есть и такое", - сказал муфтий Рахимов.Собеседник агентства добавил, что Ставропольский край – это особый регион, в котором концентрируются мусульмане разных мазхабов (толков) ислама, и он фактически находится на стыке разных традиций и влияний.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210405/fsb-1604238261.html
сирия
ставропольский край
кисловодск
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сирия, ставропольский край, кисловодск

Муфтий рассказал о конфликте имамов с радикалами в мечети Кисловодска

11:55 05.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в мечети Кул-Шариф в Казани
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники радикальных взглядов среди мусульман Кисловодска очень немногочисленны, вместе с тем некоторые имамы городских мечетей жаловались на их поведение, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Ставропольского края муфтий Мухаммад Рахимов, комментируя задержание четверых подозреваемых в связях с террористами.
Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о том, что в Кисловодске был задержан готовивший теракт исламист – ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения. Задержанный собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. Также в Кисловодске были задержаны еще трое российских граждан, причастных к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Все задержанные, по данным ЦОС ФСБ, сформировали ячейку сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* для совершения преступлений в Ставропольском крае.
"Это единичные случаи. В Кисловодске были некоторые молодые парни, которые не совершали намаз за имамом, а после имама сами отдельно его делали, обвиняли наших имамов в такфиризме (в неверии - ред.). Имамы жаловались на это. Может быть, это одна из таких немногочисленных группировок. Я бы не сказал, что их много, но, к сожалению, есть и такое", - сказал муфтий Рахимов.
Собеседник агентства добавил, что Ставропольский край – это особый регион, в котором концентрируются мусульмане разных мазхабов (толков) ислама, и он фактически находится на стыке разных традиций и влияний.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Готовивший теракт исламист дает показания - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
10:17
В Кисловодске задержали исламиста, готовившего теракт
 
Религия и мировоззрениеИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СирияСтавропольский крайКисловодск
 
 
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