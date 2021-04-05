https://ria.ru/20210405/mechet-1604261893.html

Муфтий рассказал о конфликте имамов с радикалами в мечети Кисловодска

Муфтий рассказал о конфликте имамов с радикалами в мечети Кисловодска

Сторонники радикальных взглядов среди мусульман Кисловодска очень немногочисленны, вместе с тем некоторые имамы городских мечетей жаловались на их поведение,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:55

2021-04-05T11:55

2021-04-05T11:55

религия и мировоззрение

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сирия

ставропольский край

кисловодск

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники радикальных взглядов среди мусульман Кисловодска очень немногочисленны, вместе с тем некоторые имамы городских мечетей жаловались на их поведение, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Ставропольского края муфтий Мухаммад Рахимов, комментируя задержание четверых подозреваемых в связях с террористами.Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о том, что в Кисловодске был задержан готовивший теракт исламист – ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения. Задержанный собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. Также в Кисловодске были задержаны еще трое российских граждан, причастных к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Все задержанные, по данным ЦОС ФСБ, сформировали ячейку сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* для совершения преступлений в Ставропольском крае."Это единичные случаи. В Кисловодске были некоторые молодые парни, которые не совершали намаз за имамом, а после имама сами отдельно его делали, обвиняли наших имамов в такфиризме (в неверии - ред.). Имамы жаловались на это. Может быть, это одна из таких немногочисленных группировок. Я бы не сказал, что их много, но, к сожалению, есть и такое", - сказал муфтий Рахимов.Собеседник агентства добавил, что Ставропольский край – это особый регион, в котором концентрируются мусульмане разных мазхабов (толков) ислама, и он фактически находится на стыке разных традиций и влияний.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210405/fsb-1604238261.html

сирия

ставропольский край

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сирия, ставропольский край, кисловодск