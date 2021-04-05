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Муфтий рассказал о конфликте имамов с радикалами в мечети Кисловодска
Муфтий рассказал о конфликте имамов с радикалами в мечети Кисловодска
Сторонники радикальных взглядов среди мусульман Кисловодска очень немногочисленны, вместе с тем некоторые имамы городских мечетей жаловались на их поведение,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:55
2021-04-05T11:55
2021-04-05T11:55
религия и мировоззрение
исламское государство
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кисловодск
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники радикальных взглядов среди мусульман Кисловодска очень немногочисленны, вместе с тем некоторые имамы городских мечетей жаловались на их поведение, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Ставропольского края муфтий Мухаммад Рахимов, комментируя задержание четверых подозреваемых в связях с террористами.Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о том, что в Кисловодске был задержан готовивший теракт исламист – ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения. Задержанный собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. Также в Кисловодске были задержаны еще трое российских граждан, причастных к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Все задержанные, по данным ЦОС ФСБ, сформировали ячейку сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* для совершения преступлений в Ставропольском крае."Это единичные случаи. В Кисловодске были некоторые молодые парни, которые не совершали намаз за имамом, а после имама сами отдельно его делали, обвиняли наших имамов в такфиризме (в неверии - ред.). Имамы жаловались на это. Может быть, это одна из таких немногочисленных группировок. Я бы не сказал, что их много, но, к сожалению, есть и такое", - сказал муфтий Рахимов.Собеседник агентства добавил, что Ставропольский край – это особый регион, в котором концентрируются мусульмане разных мазхабов (толков) ислама, и он фактически находится на стыке разных традиций и влияний.* Террористическая организация, запрещенная в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сирия, ставропольский край, кисловодск
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Сторонники радикальных взглядов среди мусульман Кисловодска
очень немногочисленны, вместе с тем некоторые имамы городских мечетей жаловались на их поведение, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Ставропольского края
муфтий Мухаммад Рахимов, комментируя задержание четверых подозреваемых в связях с террористами.
Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ
РФ сообщил о том, что в Кисловодске был задержан готовивший теракт исламист – ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения. Задержанный собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. Также в Кисловодске были задержаны еще трое российских граждан, причастных к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии
. Все задержанные, по данным ЦОС ФСБ, сформировали ячейку сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство
"* для совершения преступлений в Ставропольском крае.
"Это единичные случаи. В Кисловодске были некоторые молодые парни, которые не совершали намаз за имамом, а после имама сами отдельно его делали, обвиняли наших имамов в такфиризме (в неверии - ред.). Имамы жаловались на это. Может быть, это одна из таких немногочисленных группировок. Я бы не сказал, что их много, но, к сожалению, есть и такое", - сказал муфтий Рахимов.
Собеседник агентства добавил, что Ставропольский край – это особый регион, в котором концентрируются мусульмане разных мазхабов (толков) ислама, и он фактически находится на стыке разных традиций и влияний.
* Террористическая организация, запрещенная в России