Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:26 05.04.2021 (обновлено: 10:56 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, член пропрезидентской партии "Слуга народа", в интервью изданию "Цензор.нет" раскритиковал санкции, которые накануне утвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Недовольство Разумкова вызвало то, что новые ограничения распространяются и на десятерых граждан Украины.
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"Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины и они нарушили наши законы и тем более работают против нашей страны — то тут не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины", — сказал спикер.
Он уверен, что санкции должны применяться только к гражданам других государств, до которых национальное правосудие "физически не может дотянуться".
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против "топ-десятки украинской контрабанды". Они предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.
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Кроме того, под ограничительные меры попали Россотрудничество и десять российских предприятий: "Волга-Днепр", 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод", "Севмормаш-2М", "Снабком", завод "Спецагрегат", завод "Молот-механика", специальная производственно-техническая база "Звездочка".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия Киева примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом.