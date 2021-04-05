https://ria.ru/20210405/kritika-1604218175.html

Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях

Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, член пропрезидентской партии "Слуга народа", в интервью изданию "Цензор.нет" раскритиковал санкции, которые накануне... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T02:26

2021-04-05T02:26

2021-04-05T10:56

дмитрий разумков

ситуация на украине

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, член пропрезидентской партии "Слуга народа", в интервью изданию "Цензор.нет" раскритиковал санкции, которые накануне утвердил президент Украины Владимир Зеленский.Недовольство Разумкова вызвало то, что новые ограничения распространяются и на десятерых граждан Украины."Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины и они нарушили наши законы и тем более работают против нашей страны — то тут не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины", — сказал спикер.Он уверен, что санкции должны применяться только к гражданам других государств, до которых национальное правосудие "физически не может дотянуться". Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против "топ-десятки украинской контрабанды". Они предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.Кроме того, под ограничительные меры попали Россотрудничество и десять российских предприятий: "Волга-Днепр", 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод", "Севмормаш-2М", "Снабком", завод "Спецагрегат", завод "Молот-механика", специальная производственно-техническая база "Звездочка".Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия Киева примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом.

https://ria.ru/20210402/rossotrudnichestvo-1604036872.html

https://ria.ru/20210402/zakharova-1604046193.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий разумков, ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире