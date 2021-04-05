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Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос
Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос
Пониженное или полное отсутствие магнитного поля является одним из основных препятствий для полетов в дальний космос, будущих космонавтов надо проверять на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:51
2021-04-05T18:51
лев зеленый
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пониженное или полное отсутствие магнитного поля является одним из основных препятствий для полетов в дальний космос, будущих космонавтов надо проверять на чувствительность к этому, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый."Может быть у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля", - сказал он на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве.По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе.Сейчас будущие космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос.
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лев зеленый, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва

Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос

18:51 05.04.2021
 
CC0 / ParallelVision / Уран
Уран - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
CC0 / ParallelVision /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пониженное или полное отсутствие магнитного поля является одним из основных препятствий для полетов в дальний космос, будущих космонавтов надо проверять на чувствительность к этому, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.
"Может быть у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля", - сказал он на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве.
Земля - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 01:08
В России создают робота для работы в открытом космосе
По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе.
Сейчас будущие космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос.
 
Лев ЗеленыйКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наукМосква
 
 
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