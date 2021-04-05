https://ria.ru/20210405/kosmos-1604347962.html
Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос
Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос
Пониженное или полное отсутствие магнитного поля является одним из основных препятствий для полетов в дальний космос, будущих космонавтов надо проверять на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:51
2021-04-05T18:51
2021-04-05T18:51
лев зеленый
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597360648_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_e765acc138a0c5a7f4a2b349533e33d6.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пониженное или полное отсутствие магнитного поля является одним из основных препятствий для полетов в дальний космос, будущих космонавтов надо проверять на чувствительность к этому, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый."Может быть у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля", - сказал он на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве.По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе.Сейчас будущие космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос.
https://ria.ru/20210327/robot-1603074468.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597360648_320:0:1920:1200_1920x0_80_0_0_b16f8a712a22e6cbbc9154ef13c57103.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лев зеленый, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва