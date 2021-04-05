https://ria.ru/20210405/kosmos-1604347962.html

Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос

Ученый назвал основное препятствие для полетов в дальний космос

Пониженное или полное отсутствие магнитного поля является одним из основных препятствий для полетов в дальний космос, будущих космонавтов надо проверять на... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:51

2021-04-05T18:51

2021-04-05T18:51

лев зеленый

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597360648_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_e765acc138a0c5a7f4a2b349533e33d6.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пониженное или полное отсутствие магнитного поля является одним из основных препятствий для полетов в дальний космос, будущих космонавтов надо проверять на чувствительность к этому, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый."Может быть у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля", - сказал он на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве.По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе.Сейчас будущие космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос.

https://ria.ru/20210327/robot-1603074468.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лев зеленый, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва