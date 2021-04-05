https://ria.ru/20210405/kosmonavty-1604219597.html

Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов

Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов

Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют своих зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T03:15

2021-04-05T03:15

2021-04-05T10:29

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют своих зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им чужими, выяснили ученые Института медико-биологических проблем РАН.Результаты эксперимента "Взаимодействие" опубликованы в книге "Медико-биологические эксперименты на борту российского сегмента МКС", которую планируется представить на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве с 5 по 8 апреля."Проявилась ситуация, когда малознакомый человек, общение с которым протекает по формальным правилам, кажется нам более идеальным, чем тот, с которым постоянно и тесно взаимодействуешь, все лучше узнавая его сильные и слабые стороны", — сообщают ученые.По их мнению, результаты эксперимента "подтвердили мнение международной группы психологов-экспертов из разных космических агентств о негативном влиянии на экипажи МКС сокращения совместных тренировок и разделения в полете изначально единой команды на национальные сегменты, имеющие своих командиров".Еще одним итогом исследования, отметили ученые, является выявление увеличения в ходе полета психологической дистанции между экипажем и центром управления полетами (ЦУП).

https://ria.ru/20210404/mks-1604135103.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/mks-1603401561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука