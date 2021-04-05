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Хочу стать космонавтом
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Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют своих зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T03:15
2021-04-05T10:29
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют своих зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им чужими, выяснили ученые Института медико-биологических проблем РАН.Результаты эксперимента "Взаимодействие" опубликованы в книге "Медико-биологические эксперименты на борту российского сегмента МКС", которую планируется представить на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве с 5 по 8 апреля."Проявилась ситуация, когда малознакомый человек, общение с которым протекает по формальным правилам, кажется нам более идеальным, чем тот, с которым постоянно и тесно взаимодействуешь, все лучше узнавая его сильные и слабые стороны", — сообщают ученые.По их мнению, результаты эксперимента "подтвердили мнение международной группы психологов-экспертов из разных космических агентств о негативном влиянии на экипажи МКС сокращения совместных тренировок и разделения в полете изначально единой команды на национальные сегменты, имеющие своих командиров".Еще одним итогом исследования, отметили ученые, является выявление увеличения в ходе полета психологической дистанции между экипажем и центром управления полетами (ЦУП).
https://ria.ru/20210404/mks-1604135103.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов

03:15 05.04.2021 (обновлено: 10:29 05.04.2021)
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт
Космонавт - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют своих зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им чужими, выяснили ученые Института медико-биологических проблем РАН.
Результаты эксперимента "Взаимодействие" опубликованы в книге "Медико-биологические эксперименты на борту российского сегмента МКС", которую планируется представить на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве с 5 по 8 апреля.

"Исследования подтвердили, что общение с малознакомыми людьми в формальной обстановке способствует их идеализации. Такие психологические проявления отразились на восприятии некоторыми космонавтами иностранных членов экипажа. При этом астронавты как по технической, так и психологической подготовке мало отличались от космонавтов", — говорится в книге.

"Проявилась ситуация, когда малознакомый человек, общение с которым протекает по формальным правилам, кажется нам более идеальным, чем тот, с которым постоянно и тесно взаимодействуешь, все лучше узнавая его сильные и слабые стороны", — сообщают ученые.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
По их мнению, результаты эксперимента "подтвердили мнение международной группы психологов-экспертов из разных космических агентств о негативном влиянии на экипажи МКС сокращения совместных тренировок и разделения в полете изначально единой команды на национальные сегменты, имеющие своих командиров".
Еще одним итогом исследования, отметили ученые, является выявление увеличения в ходе полета психологической дистанции между экипажем и центром управления полетами (ЦУП).

"Сотрудники ЦУП все более отдаляются от экипажа, кажутся чужими и непохожими людьми, что может повредить доверительности взаимоотношений и открытости обмена информацией. Это подтверждают неоднократные устные заявления космонавтов о гиперопеке со стороны космических служб, увеличении взаимного непонимания между экипажем и ЦУП", — говорится в книге.

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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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