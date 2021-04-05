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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604350143.html
В Великобритании смягчат ограничения из-за коронавируса
В Великобритании смягчат ограничения из-за коронавируса
Великобритания с 12 апреля перейдет на второй этап "дорожной карты" по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом, в Англии откроются непродовольственные... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:06
2021-04-05T19:34
коронавирус covid-19
борис джонсон
англия
в мире
распространение коронавируса
великобритания
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ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания с 12 апреля перейдет на второй этап "дорожной карты" по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом, в Англии откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, спортзалы, пабы на улице, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Мы не видим никаких признаков в наших данных (о распространении COVID-19 – ред.), чтобы думать, что нам придется отклониться от программы", - сказал он в понедельник на пресс-брифинге.Однако гражданам следует продолжать соблюдать меры предосторожности: мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.Согласно планам британского правительства, с 12 апреля в Англии откроются непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы, зоопарки, террасы ресторанов и пабы с обслуживанием клиентов на улице. Также гражданам будет разрешено выезжать за пределы региона с ночевкой.С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, в мире, великобритания

В Великобритании смягчат ограничения из-за коронавируса

19:06 05.04.2021 (обновлено: 19:34 05.04.2021)
 
© AP Photo / Sang TanПолицейские переходят дорогу у здания Министерства иностранных дел и международного развития в Лондоне
Полицейские переходят дорогу у здания Министерства иностранных дел и международного развития в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / Sang Tan
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ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания с 12 апреля перейдет на второй этап "дорожной карты" по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом, в Англии откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, спортзалы, пабы на улице, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Мы не видим никаких признаков в наших данных (о распространении COVID-19 – ред.), чтобы думать, что нам придется отклониться от программы", - сказал он в понедельник на пресс-брифинге.
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3 апреля, 12:02Распространение коронавируса
В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
Однако гражданам следует продолжать соблюдать меры предосторожности: мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Согласно планам британского правительства, с 12 апреля в Англии откроются непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы, зоопарки, террасы ресторанов и пабы с обслуживанием клиентов на улице. Также гражданам будет разрешено выезжать за пределы региона с ночевкой.
С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонАнглияВ миреВеликобритания
 
 
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