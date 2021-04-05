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Гинцбург сравнил опасность коронавируса и птичьего гриппа
Гинцбург сравнил опасность коронавируса и птичьего гриппа
Весь мир готовился к пандемии птичьего гриппа, а не COVID-19, но коронавирус оказался еще более коварным, рассказал в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:25
2021-04-05T11:25
2021-04-05T12:52
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Весь мир готовился к пандемии птичьего гриппа, а не COVID-19, но коронавирус оказался еще более коварным, рассказал в интервью РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Он напомнил, что грипп А, который называют птичьим, так как он исходно циркулирует среди птиц, фактически смертелен — для птиц многие штаммы летальны на 90-100 процентов. "Если, соответственно, такой штамм начнет передаваться, для этого немного надо, от человека к человеку с такой же эффективностью, с какой он передается от птицы к птице, то, имея тот же путь передачи через воздух, как и COVID-19, соответственно, могли возникнуть самые тяжелые последствия с большой летальностью. Но в результате пандемию вызвал не грипп, а COVID-19", — сказал Гинцбург.По его словам, у коронавируса меньше летальность, но он более коварен — первые симптомы могут проявляться не сразу, а через несколько недель. Пока человек не знает, что болеет, он заражает других, из-за чего вирус распространяется.Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Число заразившихся во всем мире превышает 130 тысяч человек, более 2,8 миллиона из них врачам спасти не удалось. Первую в мире вакцину для профилактики коронавируса российский Минздрав зарегистрировал в августе. Это "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам третьей фазы клинических исследований, ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Читайте полный текст интервью >>>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Весь мир готовился к пандемии птичьего гриппа, а не COVID-19, но коронавирус
оказался еще более коварным, рассказал в интервью РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
.
Он напомнил, что грипп А, который называют птичьим, так как он исходно циркулирует среди птиц, фактически смертелен — для птиц многие штаммы летальны на 90-100 процентов.
"Если, соответственно, такой штамм начнет передаваться, для этого немного надо, от человека к человеку с такой же эффективностью, с какой он передается от птицы к птице, то, имея тот же путь передачи через воздух, как и COVID-19, соответственно, могли возникнуть самые тяжелые последствия с большой летальностью. Но в результате пандемию вызвал не грипп, а COVID-19", — сказал Гинцбург.
По его словам, у коронавируса меньше летальность, но он более коварен — первые симптомы могут проявляться не сразу, а через несколько недель. Пока человек не знает, что болеет, он заражает других, из-за чего вирус распространяется.
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Число заразившихся во всем мире превышает 130 тысяч человек, более 2,8 миллиона из них врачам спасти не удалось.
Первую в мире вакцину для профилактики коронавируса российский Минздрав зарегистрировал в августе. Это "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ
. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам третьей фазы клинических исследований, ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.