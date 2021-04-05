https://ria.ru/20210405/karabakh-1604297463.html

Путин обсудит с Пашиняном ситуацию в Карабахе и интеграцию

Путин обсудит с Пашиняном ситуацию в Карабахе и интеграцию

Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги по решению проблем в Нагорном Карабахе и интеграционные... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:59

2021-04-05T14:59

2021-04-05T15:06

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

москва

азербайджан

армения

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги по решению проблем в Нагорном Карабахе и интеграционные процессы, сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Кроме того, планируется обсудить вопросы развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

https://ria.ru/20210331/aliev-1603680094.html

россия

москва

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире, владимир путин