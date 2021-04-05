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Туризм
https://ria.ru/20210405/ispaniya-1604271763.html
Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
Большинство испанцев (59,7 процента) выступают против разрешения въезда в страну иностранным туристам, пока внутри государства действуют ограничения на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:47
2021-04-05T13:29
туристы
вакцинация
туризм
коронавирус covid-19
туризм
astrazeneca
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МАДРИД, 5 апр — РИА Новости. Большинство испанцев (59,7 процента) выступают против разрешения въезда в страну иностранным туристам, пока внутри государства действуют ограничения на передвижения, свидетельствуют данные опроса, подготовленного центром изучения общественного мнения Sigma Dos для газеты Mundo.По данным результатов исследования, 30,8 процента респондентов придерживаются более гибкого подхода и поддержали бы въезд международных гостей, если бы в стране применялись более строгие меры контроля.Помимо этого, в ходе опроса выяснилось, что большая часть населения Испании (63,5 процента) не верит в то, что разработанный правительством план вакцинации позволит государству вернуться к нормальной жизни уже летом. Среди них большинство — это граждане в возрасте от 30 до 64 лет. Противоположного мнения придерживаются 29,4 процента опрошенных, при этом самые оптимистично настроенные граждане — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.Опрос проводился 29 и 30 марта по телефону и онлайн, в нем приняли участие одна тысяча совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность составляет 3,16 процента.Испанские власти намерены вакцинировать 70 процентов населения к концу лета. В стране одобрены к применению вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. По данным Минздрава, к 3 апреля двумя дозами вакцин уже были привиты 2,8 миллиона человек.Согласно последним данным Минздрава Испании, в стране зарегистрировано более 3,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 75,6 тысячи человек скончались.
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туристы, вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, astrazeneca , испания

Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев

12:47 05.04.2021 (обновлено: 13:29 05.04.2021)
 
© Flickr / César RincónМадрид, туристы
Мадрид, туристы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Flickr / César Rincón
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МАДРИД, 5 апр — РИА Новости. Большинство испанцев (59,7 процента) выступают против разрешения въезда в страну иностранным туристам, пока внутри государства действуют ограничения на передвижения, свидетельствуют данные опроса, подготовленного центром изучения общественного мнения Sigma Dos для газеты Mundo.
По данным результатов исследования, 30,8 процента респондентов придерживаются более гибкого подхода и поддержали бы въезд международных гостей, если бы в стране применялись более строгие меры контроля.
Помимо этого, в ходе опроса выяснилось, что большая часть населения Испании (63,5 процента) не верит в то, что разработанный правительством план вакцинации позволит государству вернуться к нормальной жизни уже летом. Среди них большинство — это граждане в возрасте от 30 до 64 лет. Противоположного мнения придерживаются 29,4 процента опрошенных, при этом самые оптимистично настроенные граждане — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Опрос проводился 29 и 30 марта по телефону и онлайн, в нем приняли участие одна тысяча совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность составляет 3,16 процента.
Испанские власти намерены вакцинировать 70 процентов населения к концу лета. В стране одобрены к применению вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. По данным Минздрава, к 3 апреля двумя дозами вакцин уже были привиты 2,8 миллиона человек.
Согласно последним данным Минздрава Испании, в стране зарегистрировано более 3,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 75,6 тысячи человек скончались.
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ТуризмтуристыВакцинацияКоронавирус COVID-19ТуризмAstraZenecaИспания
 
 
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