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Песков заявил, что решения об индексации пенсий работающим пока нет
Песков заявил, что решения об индексации пенсий работающим пока нет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения по индексации выплат работающим пенсионерам. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:08
2021-04-05T15:08
2021-04-05T15:08
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совет федерации рф
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общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения по индексации выплат работающим пенсионерам.Он также не стал раскрывать, поднимет ли Владимир Путин этот вопрос в послании Федеральному Собранию."Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас. Что касается пенсий работающим пенсионерам, то вы знаете, что правительство активно занималось этой темой", — отметил представитель Кремля.Песков добавил, что на эту тему есть действительно разные соображения, которые направлялись на имя президента в администрацию.В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз предлагали вернуть эту опцию для граждан с низкими зарплатами. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
https://ria.ru/20210324/pensii-1602567681.html
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россия, антон дроздов, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, общество