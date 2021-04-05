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Песков заявил, что решения об индексации пенсий работающим пока нет
Песков заявил, что решения об индексации пенсий работающим пока нет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения по индексации выплат работающим пенсионерам. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:08
2021-04-05T15:08
россия
антон дроздов
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения по индексации выплат работающим пенсионерам.Он также не стал раскрывать, поднимет ли Владимир Путин этот вопрос в послании Федеральному Собранию."Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас. Что касается пенсий работающим пенсионерам, то вы знаете, что правительство активно занималось этой темой", — отметил представитель Кремля.Песков добавил, что на эту тему есть действительно разные соображения, которые направлялись на имя президента в администрацию.В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз предлагали вернуть эту опцию для граждан с низкими зарплатами. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
https://ria.ru/20210324/pensii-1602567681.html
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россия, антон дроздов, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков заявил, что решения об индексации пенсий работающим пока нет

15:08 05.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на пешеходном переходе в Москве
Прохожие на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения по индексации выплат работающим пенсионерам.
Он также не стал раскрывать, поднимет ли Владимир Путин этот вопрос в послании Федеральному Собранию.
Информационный стенд ПФР - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
24 марта, 01:09
В России предложили индексировать пенсии новой категории граждан
"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас. Что касается пенсий работающим пенсионерам, то вы знаете, что правительство активно занималось этой темой", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что на эту тему есть действительно разные соображения, которые направлялись на имя президента в администрацию.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз предлагали вернуть эту опцию для граждан с низкими зарплатами.
По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 11:33
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 3,4% с 1 апреля
 
РоссияАнтон ДроздовСовет Федерации РФПенсионный фонд РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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