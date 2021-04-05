https://ria.ru/20210405/gretsiya-1604261025.html

В Греции рассказали, как будут принимать туристов этим летом

В Греции рассказали, как будут принимать туристов этим летом

Министерство туризма Греции представило план безопасного запуска сезона-2021, Россия названа среди приоритетных рынков, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:03

2021-04-05T12:03

2021-04-05T12:03

туризм

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туризм

туристы

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство туризма Греции представило план безопасного запуска сезона-2021, Россия названа среди приоритетных рынков, сообщает АТОР. Министр туризма Харис Теохарис в нескольких интервью иностранным СМИ, подтвердил, что старт сезона запланирован на 14 мая со всеми государствами, из которых в Грецию традиционно приезжали путешественники. При этом для Европы и некоторых рынков с высоким уровнем вакцинации страна может открыться уже в середине апреля.Он подчеркнул, что Греция обеспечит гостям безопасные въезд и пребывание благодаря "пяти линиям обороны". По его словам, первая – это условия прибытия: сертификат, подтверждающий, что турист вакцинирован против коронавируса или вылечился от COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Вторая включает в себя проведение выборочных исследований по прилету.Третья "линия защиты" предусматривает немедленное помещение гостей на карантин в случае положительного результата анализа.Четвертая – это общие правила эпидемиологической безопасности, например, обязательное ношение маски, соблюдение антиковидных протоколов при посещении ресторанов, экскурсий.Ну а пятая "линия защиты" состоит в том, что все иностранные туристы должны следовать тем же правилам, что и греки.Министр подчеркнул, что если для граждан Греции существует обязательство быть в маске, то же самое будет применяться ко всем зарубежным гостям, независимо от того, были они вакцинированы или нет. Кроме того, обеспечить эпидемиологическую безопасность отдыха поможет и вакцинация работников греческого туристического сектора. Они будут прививаться в приоритетном порядке.В Греции надеются на активные прибытия путешественников с рынков, традиционно входящих в первую десятку. Это Германия, Великобритания, Франция, Италия, Россия, США и балканские страны. По оценке греческого министра туризма, сезон-2021 будет длиннее, чем обычно, из-за того, что после сентября проблема вакцинации будет решена в большинстве стран, а туристический спрос по-прежнему останется высоким. Например, гости заходят приехать в октябре или ноябре.На данный момент в Греции действует квота на приезд до четырех тысяч россиян в неделю исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (ожидается, что это ограничение будет снято 14 мая). При въезде требуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до их прибытия. Справка с результатом анализа должна быть на английском языке.Также нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, за день до прилеты в страну.Генеральное консульство Греции в Москве принимает заявления на оформление шенгенских виз для путешествия в это государство. Подать документы можно за шесть месяцев до даты поездки.

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

https://ria.ru/20210326/gretsiya-1602684497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, греция, вакцинация, отдых