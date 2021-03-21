https://ria.ru/20210321/gretsiya-1602177617.html

Греция увеличила квоту на въезд россиян

Греция увеличила квоту на въезд россиян

Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд для россиян — с 22 марта в страну смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю вместо прежних... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T09:16

2021-03-21T09:16

2021-03-21T11:34

туризм

россия

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афины

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в мире

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АФИНЫ, 21 мар — РИА Новости. Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд для россиян — с 22 марта в страну смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю вместо прежних 500. Это следует из совместного решения семи министерств, опубликованного в официальной правительственной газете.О таком решении сообщил на днях первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис на совместной телеконференции c министром транспорта России Виталием Савельевым. По его словам, Греция намерена обслуживать большее количество пассажиров, а с мая — принимать всех россиян. С сентября в Грецию пускали только 500 россиян в неделю. Новое постановление будет действовать с 22 марта до апреля.Как заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис, открыть границу для российских туристов планируется с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале месяца.Сейчас попасть в страну можно только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При этом нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию, и справка на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверять это свидетельство перед посадкой, а если его нет, то пассажира не пустят на борт.Еще до прилета следует заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), в которой указываются контактные данные в Греции. В аэропорту может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Нарушителям этих правил грозит штраф в пять тысяч евро.

https://ria.ru/20210205/turtsiya-1596122453.html

https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592023976.html

россия

афины

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, афины, коронавирус covid-19, греция, в мире