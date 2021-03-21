Греция увеличила квоту на въезд россиян
09:16 21.03.2021 (обновлено: 11:34 21.03.2021)
АФИНЫ, 21 мар — РИА Новости. Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд для россиян — с 22 марта в страну смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю вместо прежних 500. Это следует из совместного решения семи министерств, опубликованного в официальной правительственной газете.
О таком решении сообщил на днях первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис на совместной телеконференции c министром транспорта России Виталием Савельевым. По его словам, Греция намерена обслуживать большее количество пассажиров, а с мая — принимать всех россиян.
С сентября в Грецию пускали только 500 россиян в неделю. Новое постановление будет действовать с 22 марта до апреля.
Как заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис, открыть границу для российских туристов планируется с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале месяца.
Сейчас попасть в страну можно только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При этом нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию, и справка на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверять это свидетельство перед посадкой, а если его нет, то пассажира не пустят на борт.
Еще до прилета следует заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), в которой указываются контактные данные в Греции. В аэропорту может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Нарушителям этих правил грозит штраф в пять тысяч евро.