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https://ria.ru/20210321/gretsiya-1602177617.html
Греция увеличила квоту на въезд россиян
Греция увеличила квоту на въезд россиян
Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд для россиян — с 22 марта в страну смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю вместо прежних... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T09:16
2021-03-21T11:34
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здоровье - общество
афины
коронавирус covid-19
греция
в мире
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АФИНЫ, 21 мар — РИА Новости. Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд для россиян — с 22 марта в страну смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю вместо прежних 500. Это следует из совместного решения семи министерств, опубликованного в официальной правительственной газете.О таком решении сообщил на днях первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис на совместной телеконференции c министром транспорта России Виталием Савельевым. По его словам, Греция намерена обслуживать большее количество пассажиров, а с мая — принимать всех россиян. С сентября в Грецию пускали только 500 россиян в неделю. Новое постановление будет действовать с 22 марта до апреля.Как заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис, открыть границу для российских туристов планируется с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале месяца.Сейчас попасть в страну можно только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При этом нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию, и справка на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверять это свидетельство перед посадкой, а если его нет, то пассажира не пустят на борт.Еще до прилета следует заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), в которой указываются контактные данные в Греции. В аэропорту может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Нарушителям этих правил грозит штраф в пять тысяч евро.
https://ria.ru/20210205/turtsiya-1596122453.html
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россия, здоровье - общество, афины, коронавирус covid-19, греция, в мире

Греция увеличила квоту на въезд россиян

09:16 21.03.2021 (обновлено: 11:34 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 21 мар — РИА Новости. Греция в восемь раз увеличила число разрешений на въезд для россиян — с 22 марта в страну смогут въезжать четыре тысячи граждан России в неделю вместо прежних 500. Это следует из совместного решения семи министерств, опубликованного в официальной правительственной газете.
О таком решении сообщил на днях первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис на совместной телеконференции c министром транспорта России Виталием Савельевым. По его словам, Греция намерена обслуживать большее количество пассажиров, а с мая — принимать всех россиян.
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С сентября в Грецию пускали только 500 россиян в неделю. Новое постановление будет действовать с 22 марта до апреля.
Как заявил в интервью РИА Новости министр туризма Харис Теохарис, открыть границу для российских туристов планируется с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале месяца.
Сейчас попасть в страну можно только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При этом нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 72 часа до прибытия в Грецию, и справка на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверять это свидетельство перед посадкой, а если его нет, то пассажира не пустят на борт.
Еще до прилета следует заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), в которой указываются контактные данные в Греции. В аэропорту может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Нарушителям этих правил грозит штраф в пять тысяч евро.
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