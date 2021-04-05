https://ria.ru/20210405/gintsburg-1604240421.html

Команде Центра Гамалеи позавидует любой университет мира, заявил Гинцбург

Команде Центра Гамалеи позавидует любой университет мира, заявил Гинцбург

Команде Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России мог бы позавидовать любой университет мира, РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:27

2021-04-05T10:27

2021-04-05T12:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Команде Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России мог бы позавидовать любой университет мира, есть очередь из желающих работать в центре, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Он отметил, что в создание вакцины от коронавируса было вложено очень много усилий, технологии разрабатывались не один год, поэтому назвать просто удачным стечением обстоятельств регистрацию в России первого вакцинного препарата нельзя.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга >>

https://ria.ru/20210405/gintsburg-1604235210.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество