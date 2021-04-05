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Команде Центра Гамалеи позавидует любой университет мира, заявил Гинцбург
Команде Центра Гамалеи позавидует любой университет мира, заявил Гинцбург
Команде Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России мог бы позавидовать любой университет мира, РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:27
2021-04-05T12:08
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александр гинцбург
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Команде Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России мог бы позавидовать любой университет мира, есть очередь из желающих работать в центре, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Он отметил, что в создание вакцины от коронавируса было вложено очень много усилий, технологии разрабатывались не один год, поэтому назвать просто удачным стечением обстоятельств регистрацию в России первого вакцинного препарата нельзя.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Команде Центра Гамалеи позавидует любой университет мира, заявил Гинцбург

10:27 05.04.2021 (обновлено: 12:08 05.04.2021)
 
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Команде Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России мог бы позавидовать любой университет мира, есть очередь из желающих работать в центре, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

"Мы в институте сейчас располагаем, я считаю, одной из лучших, если не лучшей командой научных сотрудников, которой позавидует любой университет мира. И все хотят работать здесь и развиваться дальше. У всех есть возможности как научные, так и материальные, духовные, какие хотите перечисляйте, я бы даже так сказал, что некоторая очередь желающих выстроилась работать в нашем институте", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что в создание вакцины от коронавируса было вложено очень много усилий, технологии разрабатывались не один год, поэтому назвать просто удачным стечением обстоятельств регистрацию в России первого вакцинного препарата нельзя.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
09:54Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали о попытках институтов переманить сотрудников
Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга >>
 
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