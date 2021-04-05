Команде Центра Гамалеи позавидует любой университет мира, заявил Гинцбург
10:27 05.04.2021 (обновлено: 12:08 05.04.2021)
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Команде Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России мог бы позавидовать любой университет мира, есть очередь из желающих работать в центре, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Мы в институте сейчас располагаем, я считаю, одной из лучших, если не лучшей командой научных сотрудников, которой позавидует любой университет мира. И все хотят работать здесь и развиваться дальше. У всех есть возможности как научные, так и материальные, духовные, какие хотите перечисляйте, я бы даже так сказал, что некоторая очередь желающих выстроилась работать в нашем институте", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что в создание вакцины от коронавируса было вложено очень много усилий, технологии разрабатывались не один год, поэтому назвать просто удачным стечением обстоятельств регистрацию в России первого вакцинного препарата нельзя.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.