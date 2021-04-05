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Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре и заявил, что армия не может вмешиваться в политику. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-05T18:18
2021-04-06T00:06
турция
реджеп тайип эрдоган
монтре
в мире
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АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре и заявил, что армия не может вмешиваться в политику.Об этом письме стало известно накануне. Его авторы назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей суверенные права на Босфор и Дарданеллы. Адмиралы также считают неприемлемой дискуссию о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который должен пройти параллельно Босфору и соединить Мраморное и Черное моря. Авторы письма призвали сохранить Конституцию Турции на фоне слов Эрдогана о возможной разработке нового Основного закона страны. В понедельник стало известно о задержании полицией десяти адмиралов, подписавших письмо.Как заявил Эрдоган в телеобращении, подобная "акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты".Поднимать вопросы, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот — это прямая угроза конституции, добавил президент.При этом он подтвердил приверженность конвенции Мотре.Конвенция Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в акватории.
https://ria.ru/20210405/turtsiya-1604275131.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, монтре, в мире

Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре

18:18 05.04.2021 (обновлено: 00:06 06.04.2021)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре и заявил, что армия не может вмешиваться в политику.
Об этом письме стало известно накануне. Его авторы назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей суверенные права на Босфор и Дарданеллы. Адмиралы также считают неприемлемой дискуссию о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который должен пройти параллельно Босфору и соединить Мраморное и Черное моря. Авторы письма призвали сохранить Конституцию Турции на фоне слов Эрдогана о возможной разработке нового Основного закона страны. В понедельник стало известно о задержании полицией десяти адмиралов, подписавших письмо.
Как заявил Эрдоган в телеобращении, подобная "акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты".

"Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии. Даже сама эта дискуссия — угроза. Мы не позволим такие вещи, которые бросают тень на армию, ломают ее моральный настрой".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля Фатих, проходящего пролив Босфор в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
Поднимать вопросы, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот — это прямая угроза конституции, добавил президент.
При этом он подтвердил приверженность конвенции Мотре.

"Обращение полностью вышло за пределы этой темы. Связывать канал "Стамбул" с Монтре — полностью ошибочно. Это проект, который укрепит нашу независимость. Те, кто выступают против него, — самые большие враги Ататюрка и республики. Благодаря каналу "Стамбул" будет облегчена нагрузка на Босфор, Турция получит суверенные права за пределами ограничений конвенции Монтре. У нас нет ни малейшего намерения, ни планов выходить из Монтре. <...> Но если в будущем такой вопрос или необходимость возникнет, то ради лучших условий мы откроем такую тему, если сочтем нужным".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля Фатих, проходящего пролив Босфор в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
Конвенция Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в акватории.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 13:05
Турецкая оппозиция осудила задержание адмиралов из-за конвенции Монтре
 
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