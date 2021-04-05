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Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре и заявил, что армия не может вмешиваться в политику. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-05T18:18
2021-04-05T18:18
2021-04-06T00:06
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре и заявил, что армия не может вмешиваться в политику.Об этом письме стало известно накануне. Его авторы назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей суверенные права на Босфор и Дарданеллы. Адмиралы также считают неприемлемой дискуссию о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который должен пройти параллельно Босфору и соединить Мраморное и Черное моря. Авторы письма призвали сохранить Конституцию Турции на фоне слов Эрдогана о возможной разработке нового Основного закона страны. В понедельник стало известно о задержании полицией десяти адмиралов, подписавших письмо.Как заявил Эрдоган в телеобращении, подобная "акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты".Поднимать вопросы, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот — это прямая угроза конституции, добавил президент.При этом он подтвердил приверженность конвенции Мотре.Конвенция Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в акватории.
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турция, реджеп тайип эрдоган, монтре, в мире
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости.
Президент Турции
Тайип Эрдоган прокомментировал письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
и заявил, что армия не может вмешиваться в политику.
Об этом письме стало известно накануне. Его авторы назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей суверенные права на Босфор
и Дарданеллы
. Адмиралы также считают неприемлемой дискуссию о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который должен пройти параллельно Босфору и соединить Мраморное и Черное моря
. Авторы письма призвали сохранить Конституцию Турции на фоне слов Эрдогана о возможной разработке нового Основного закона страны. В понедельник стало известно о задержании полицией десяти адмиралов, подписавших письмо.
Как заявил Эрдоган в телеобращении, подобная "акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты".
"Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии. Даже сама эта дискуссия — угроза. Мы не позволим такие вещи, которые бросают тень на армию, ломают ее моральный настрой".
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
Поднимать вопросы, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот — это прямая угроза конституции, добавил президент.
При этом он подтвердил приверженность конвенции Мотре.
"Обращение полностью вышло за пределы этой темы. Связывать канал "Стамбул" с Монтре — полностью ошибочно. Это проект, который укрепит нашу независимость. Те, кто выступают против него, — самые большие враги Ататюрка и республики. Благодаря каналу "Стамбул" будет облегчена нагрузка на Босфор, Турция получит суверенные права за пределами ограничений конвенции Монтре. У нас нет ни малейшего намерения, ни планов выходить из Монтре. <...> Но если в будущем такой вопрос или необходимость возникнет, то ради лучших условий мы откроем такую тему, если сочтем нужным".
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
Конвенция Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в акватории.