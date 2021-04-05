https://ria.ru/20210405/erdogan-1604342382.html

Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре

Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре и заявил, что армия не может вмешиваться в политику. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-05T18:18

2021-04-05T18:18

2021-04-06T00:06

турция

реджеп тайип эрдоган

монтре

в мире

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АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре и заявил, что армия не может вмешиваться в политику.Об этом письме стало известно накануне. Его авторы назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей суверенные права на Босфор и Дарданеллы. Адмиралы также считают неприемлемой дискуссию о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который должен пройти параллельно Босфору и соединить Мраморное и Черное моря. Авторы письма призвали сохранить Конституцию Турции на фоне слов Эрдогана о возможной разработке нового Основного закона страны. В понедельник стало известно о задержании полицией десяти адмиралов, подписавших письмо.Как заявил Эрдоган в телеобращении, подобная "акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты".Поднимать вопросы, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот — это прямая угроза конституции, добавил президент.При этом он подтвердил приверженность конвенции Мотре.Конвенция Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в акватории.

https://ria.ru/20210405/turtsiya-1604275131.html

турция

монтре

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турция, реджеп тайип эрдоган, монтре, в мире