https://ria.ru/20210405/dollar-1604218994.html

МИД России: политика США подрывает надежность доллара

МИД России: политика США подрывает надежность доллара

Снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах, заявил замглавы МИД Александр Панкин в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T03:03

2021-04-05T03:03

2021-04-05T06:42

россия

александр панкин

сша

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.По его словам, сокращение использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стало объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность. Он отметил, что снижение предсказуемости экономической политики США и бесконтрольное введение санкций "ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта".Российские власти неоднократно указывали, что США своей политикой санкций подрывают доверие к доллару, снижают вложения в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом подчеркивалось, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение американской валюты.Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью агентству Блумберг ранее отмечал, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий".В середине марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, в том числе с помощью перехода на расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС, а также пересмотра валютной структуры средств Фонда национального благосостояния.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила в интервью РИА Новости, что американский доллар останется в обращении в России, но зависимость экономики от него надо снижать.

https://ria.ru/20210404/dollar-1603813801.html

https://ria.ru/20210315/dollar-1601344044.html

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россия, александр панкин, сша, экономика