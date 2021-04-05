МИД России: политика США подрывает надежность доллара
03:03 05.04.2021 (обновлено: 06:42 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.
По его словам, сокращение использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стало объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность. Он отметил, что снижение предсказуемости экономической политики США и бесконтрольное введение санкций "ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта".
"Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций, и проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов. В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки", - добавил замминистра.
Российские власти неоднократно указывали, что США своей политикой санкций подрывают доверие к доллару, снижают вложения в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом подчеркивалось, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение американской валюты.
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Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью агентству Блумберг ранее отмечал, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий".
В середине марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, в том числе с помощью перехода на расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС, а также пересмотра валютной структуры средств Фонда национального благосостояния.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила в интервью РИА Новости, что американский доллар останется в обращении в России, но зависимость экономики от него надо снижать.
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