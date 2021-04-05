Врачи оценили состояние прооперированного в благовещенском кардиоцентре
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Состояние мужчины, которого прооперировали второго апреля во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, улучшается и в целом соответствует послеоперационному периоду, сообщили журналистам в понедельник в Минздраве Амурской области.
В минувшую пятницу днём в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование - завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.
По данным Минздрава Амурской области, в субботу мужчина находился в сознании, его состояние медики оценивали как тяжёлое, отмечая, что послеоперационный период проходит ровно, без осложнений.
"Отмечается некоторое улучшение в динамике состояния пациента, которому медики кардиохирургического центра проводили хирургическую операцию во время пожара. В целом его состояние соответствует послеоперационному периоду", - сообщили журналистам в Минздраве региона в понедельник.
Кроме прооперированного мужчины в Амурскую областную клиническую больницу в пятницу были экстренно переправлены ещё 15 человек, все они, как отмечает ведомство, "продолжают получать все необходимое лечение в соответствии со стандартами".