Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/blagoveschensk-1604229480.html
Врачи оценили состояние прооперированного в благовещенском кардиоцентре
Врачи оценили состояние прооперированного в благовещенском кардиоцентре
Состояние мужчины, которого прооперировали второго апреля во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, улучшается и в целом соответствует... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:08
2021-04-05T09:08
василий орлов
амурская область
благовещенск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603996573_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c21b075bb9318fc10c56549736df004b.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Состояние мужчины, которого прооперировали второго апреля во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, улучшается и в целом соответствует послеоперационному периоду, сообщили журналистам в понедельник в Минздраве Амурской области.В минувшую пятницу днём в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование - завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.По данным Минздрава Амурской области, в субботу мужчина находился в сознании, его состояние медики оценивали как тяжёлое, отмечая, что послеоперационный период проходит ровно, без осложнений.Кроме прооперированного мужчины в Амурскую областную клиническую больницу в пятницу были экстренно переправлены ещё 15 человек, все они, как отмечает ведомство, "продолжают получать все необходимое лечение в соответствии со стандартами".
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/meditsina-1604176224.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603996573_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_5df713cdcaeaf6cdc1b363d51f1e0e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, амурская область, благовещенск, общество

Врачи оценили состояние прооперированного в благовещенском кардиоцентре

09:08 05.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске
Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Состояние мужчины, которого прооперировали второго апреля во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, улучшается и в целом соответствует послеоперационному периоду, сообщили журналистам в понедельник в Минздраве Амурской области.
В минувшую пятницу днём в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование - завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.
Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 15:52
Зарубежные СМИ оценили операцию в полыхающем кардиоцентре в Благовещенске
По данным Минздрава Амурской области, в субботу мужчина находился в сознании, его состояние медики оценивали как тяжёлое, отмечая, что послеоперационный период проходит ровно, без осложнений.
"Отмечается некоторое улучшение в динамике состояния пациента, которому медики кардиохирургического центра проводили хирургическую операцию во время пожара. В целом его состояние соответствует послеоперационному периоду", - сообщили журналистам в Минздраве региона в понедельник.
Кроме прооперированного мужчины в Амурскую областную клиническую больницу в пятницу были экстренно переправлены ещё 15 человек, все они, как отмечает ведомство, "продолжают получать все необходимое лечение в соответствии со стандартами".
 
Василий ОрловАмурская областьБлаговещенскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
12:18Песков призвал дождаться решения суда по делу Фургала
12:17В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией
12:17Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля
Лента новостейМолния