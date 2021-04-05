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"Почему глаза грустные?" Поклонников встревожило фото Баскова с отдыха
"Почему глаза грустные?" Поклонников встревожило фото Баскова с отдыха
Николай Басков разместил в Instagram селфи с отдыха. Снимок, на котором он запечатлел себя в салатово-белой футболке и оранжевых шортах, певец оптимистично... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:55
2021-04-05T17:55
2021-04-05T17:55
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Николай Басков разместил в Instagram селфи с отдыха. Снимок, на котором он запечатлел себя в салатово-белой футболке и оранжевых шортах, певец оптимистично подписал: "Яркий Я!"Поклонники в комментариях согласились с тем, что артист, безусловно, выглядит ярко. Однако многие обратили внимание на то, что глаза у Баскова очень грустные.Некоторые предположили, что Николай грустит, потому что голоден: "Кушать хочет. Наверное, на диете", "Потому что печеньки лишние".Подписчики отнеслись к этой причине грусти с пониманием, пожелав любимому артисту все-таки не унывать и хорошо отдохнуть."Вы очень красивы не только внешне, но и душой. Спасибо за фоточку! Ваши селфи как отдельный вид искусства", — пишут ему поклонники.
https://ria.ru/20210401/baskov-1603677398.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, селфи, николай басков, диета, отдых
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Николай Басков разместил в Instagram селфи с отдыха. Снимок, на котором он запечатлел себя в салатово-белой футболке и оранжевых шортах, певец оптимистично подписал: "Яркий Я!"
Поклонники в комментариях согласились с тем, что артист, безусловно, выглядит ярко. Однако многие обратили внимание на то, что глаза у Баскова очень грустные.
"Почему глаза грустные?", "Как будто наказанный малыш", "Коля, ты чего приуныл? Не грусти, все будет хорошо", "Глаза не грустные, а усталые... Замученный золотой голос", – написали пользователи.
Некоторые предположили, что Николай грустит, потому что голоден: "Кушать хочет. Наверное, на диете", "Потому что печеньки лишние".
"На диете", — признался певец в одном из комментариев.
Подписчики отнеслись к этой причине грусти с пониманием, пожелав любимому артисту все-таки не унывать и хорошо отдохнуть.
"Вы очень красивы не только внешне, но и душой. Спасибо за фоточку! Ваши селфи как отдельный вид искусства", — пишут ему поклонники.