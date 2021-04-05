https://ria.ru/20210405/baskov-1604321613.html

"Почему глаза грустные?" Поклонников встревожило фото Баскова с отдыха

"Почему глаза грустные?" Поклонников встревожило фото Баскова с отдыха

Николай Басков разместил в Instagram селфи с отдыха. Снимок, на котором он запечатлел себя в салатово-белой футболке и оранжевых шортах, певец оптимистично... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:55

2021-04-05T17:55

2021-04-05T17:55

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Николай Басков разместил в Instagram селфи с отдыха. Снимок, на котором он запечатлел себя в салатово-белой футболке и оранжевых шортах, певец оптимистично подписал: "Яркий Я!"Поклонники в комментариях согласились с тем, что артист, безусловно, выглядит ярко. Однако многие обратили внимание на то, что глаза у Баскова очень грустные.Некоторые предположили, что Николай грустит, потому что голоден: "Кушать хочет. Наверное, на диете", "Потому что печеньки лишние".Подписчики отнеслись к этой причине грусти с пониманием, пожелав любимому артисту все-таки не унывать и хорошо отдохнуть."Вы очень красивы не только внешне, но и душой. Спасибо за фоточку! Ваши селфи как отдельный вид искусства", — пишут ему поклонники.

https://ria.ru/20210401/baskov-1603677398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, селфи, николай басков, диета, отдых