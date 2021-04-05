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В России изменится положение о военно-врачебной экспертизе
В России изменится положение о военно-врачебной экспертизе
Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ) после вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней будет готовиться к переработке, в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:34
2021-04-05T00:34
2021-04-05T00:34
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общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ) после вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней будет готовиться к переработке, в армию не должны идти юноши с заболеваниями, которые не были выявлены до призыва на военную службу - в период взросления будущих призывников, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.Он также отметил, что положение о ВВЭ будет скорректировано с учётом новой редакции Международной классификации болезней (МКБ), которая вступит в силу в следующем году.Эксперт пояснил, что в настоящее время все пользуются МКБ 10-го пересмотра."Это фундаментальный статистический документ, влияющий на медицину в мировом масштабе. Он находит отражение и в нашем расписании болезней. В 2022 году классификация вступит в силу и мы, соответственно, будем приводить в соответствие расписание болезней. Видоизменится его содержание", - сказал Дацко.В качестве примера он привёл статью о гипертонической болезни. "Сейчас мы имеем чёткую таблицу, в каких случаях ставится первая степень гипертонической болезни, в каких вторая и так далее. Существовала до 2014 года в расписании болезней пограничная гипертоническая болезнь. Но при очередной адаптации к общемировым стандартам МКБ 10 это понятие перестало существовать", - пояснил Дацко.
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россия, безопасность, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ) после вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней будет готовиться к переработке, в армию не должны идти юноши с заболеваниями, которые не были выявлены до призыва на военную службу - в период взросления будущих призывников, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России
Андрей Дацко.
"Сейчас наши специалисты разрабатывают дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. После того, как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооружённые силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят", - сказал Дацко.
Он также отметил, что положение о ВВЭ будет скорректировано с учётом новой редакции Международной классификации болезней (МКБ), которая вступит в силу в следующем году.
"В 2022 году вступит в силу новая редакция Международной классификации болезней. Наш коллектив совместно с Военно-медицинской академией имени Кирова проводит исследования, по результатам которых Положение о военно-врачебной экспертизе будет полностью переработано. А расписание болезней будет адаптировано к МКБ 11-го пересмотра", - сказал Дацко.
Эксперт пояснил, что в настоящее время все пользуются МКБ 10-го пересмотра.
"Это фундаментальный статистический документ, влияющий на медицину в мировом масштабе. Он находит отражение и в нашем расписании болезней. В 2022 году классификация вступит в силу и мы, соответственно, будем приводить в соответствие расписание болезней. Видоизменится его содержание", - сказал Дацко.
В качестве примера он привёл статью о гипертонической болезни. "Сейчас мы имеем чёткую таблицу, в каких случаях ставится первая степень гипертонической болезни, в каких вторая и так далее. Существовала до 2014 года в расписании болезней пограничная гипертоническая болезнь. Но при очередной адаптации к общемировым стандартам МКБ 10 это понятие перестало существовать", - пояснил Дацко.