https://ria.ru/20210405/armiya-1604215093.html

В России изменится положение о военно-врачебной экспертизе

В России изменится положение о военно-врачебной экспертизе

Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ) после вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней будет готовиться к переработке, в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T00:34

2021-04-05T00:34

2021-04-05T00:34

россия

безопасность

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ) после вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней будет готовиться к переработке, в армию не должны идти юноши с заболеваниями, которые не были выявлены до призыва на военную службу - в период взросления будущих призывников, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.Он также отметил, что положение о ВВЭ будет скорректировано с учётом новой редакции Международной классификации болезней (МКБ), которая вступит в силу в следующем году.Эксперт пояснил, что в настоящее время все пользуются МКБ 10-го пересмотра."Это фундаментальный статистический документ, влияющий на медицину в мировом масштабе. Он находит отражение и в нашем расписании болезней. В 2022 году классификация вступит в силу и мы, соответственно, будем приводить в соответствие расписание болезней. Видоизменится его содержание", - сказал Дацко.В качестве примера он привёл статью о гипертонической болезни. "Сейчас мы имеем чёткую таблицу, в каких случаях ставится первая степень гипертонической болезни, в каких вторая и так далее. Существовала до 2014 года в расписании болезней пограничная гипертоническая болезнь. Но при очередной адаптации к общемировым стандартам МКБ 10 это понятие перестало существовать", - пояснил Дацко.

https://ria.ru/20210405/armiya-1604214906.html

https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html

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россия, безопасность, общество