https://ria.ru/20210405/albom-1603936609.html

У группы HammAli & Navai вышел прощальный альбом

У группы HammAli & Navai вышел прощальный альбом

Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров выпустили на всех цифровых площадках прощальный альбом "Когда хорошему человеку плохо". РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T00:40

2021-04-05T00:40

2021-04-05T00:40

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156149/06/1561490668_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_217fc59c6c9b02f443bd7de583d5d060.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров выпустили на всех цифровых площадках прощальный альбом "Когда хорошему человеку плохо".В трек-лист вошло семь лирический композиций: "Друг или враг", "Я весь мир обошел", "Нет твоей вины", "Техно", "Я себя сам придумал", "Такси" и "Сигарета". В начале марта музыканты рассказали журналистам, что их группа перестает существовать. Они тогда отметили, что причиной распада стала не ссора. "Мы в хороших отношениях", — прокомментировал Александр Алиев.Группа была основана в 2016-м году. За это время Александр и Наваи выпустили два альбома и несколько громких хитов, включая "Хочешь, я к тебе приеду", "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и другие.

https://ria.ru/20210321/elasticity-1601987109.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес