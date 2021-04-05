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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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У группы HammAli & Navai вышел прощальный альбом
У группы HammAli & Navai вышел прощальный альбом
Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров выпустили на всех цифровых площадках прощальный альбом "Когда хорошему человеку плохо". РИА Новости, 05.04.2021
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Участники дуэта HammAli &amp; Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров выпустили на всех цифровых площадках прощальный альбом "Когда хорошему человеку плохо".В трек-лист вошло семь лирический композиций: "Друг или враг", "Я весь мир обошел", "Нет твоей вины", "Техно", "Я себя сам придумал", "Такси" и "Сигарета". В начале марта музыканты рассказали журналистам, что их группа перестает существовать. Они тогда отметили, что причиной распада стала не ссора. "Мы в хороших отношениях", — прокомментировал Александр Алиев.Группа была основана в 2016-м году. За это время Александр и Наваи выпустили два альбома и несколько громких хитов, включая "Хочешь, я к тебе приеду", "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и другие.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес

У группы HammAli & Navai вышел прощальный альбом

00:40 05.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai)
Российско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт Александр Алиев и Наваи Бакиров (HammAli & Navai) - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Участники дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров выпустили на всех цифровых площадках прощальный альбом "Когда хорошему человеку плохо".
"Последний альбом дуэта хитмейкеров, объявивших о распаде", — говорится в описании сборника в Apple Music.
В трек-лист вошло семь лирический композиций: "Друг или враг", "Я весь мир обошел", "Нет твоей вины", "Техно", "Я себя сам придумал", "Такси" и "Сигарета".
В начале марта музыканты рассказали журналистам, что их группа перестает существовать. Они тогда отметили, что причиной распада стала не ссора. "Мы в хороших отношениях", — прокомментировал Александр Алиев.
Группа была основана в 2016-м году. За это время Александр и Наваи выпустили два альбома и несколько громких хитов, включая "Хочешь, я к тебе приеду", "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война" и другие.
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