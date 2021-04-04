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В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни
В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни
Администрация Новолакского района Дагестана прокомментировала видео, на котором местная полиция останавливает колонну всадников с флагами Чечни. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T16:44
2021-04-04T18:52
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
новолакский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 апр — РИА Новости. Администрация Новолакского района Дагестана прокомментировала видео, на котором местная полиция останавливает колонну всадников с флагами Чечни. Ранее в Сети появились кадры инцидента. Согласно видеозаписям, на место прибыл начальник уголовного розыска, а после общения с силовиками всадники продолжили движение. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о "земельном" конфликте.Как пояснили власти Новолакского района, 29 уроженцев Чечни прибыли в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому."Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись", — рассказал собеседник РИА Новости.По его словам, никаких конфликтов между чеченцами и представителями органов правопорядка не было.
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Дагестанская полиция остановила колонну всадников из Чечни. Кадры инцидента
Дагестанская полиция остановила колонну всадников из Чечни. Кадры инцидента
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республика дагестан, чеченская республика (чечня), новолакский район, происшествия

В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни

16:44 04.04.2021 (обновлено: 18:52 04.04.2021)
 
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МАХАЧКАЛА, 4 апр — РИА Новости. Администрация Новолакского района Дагестана прокомментировала видео, на котором местная полиция останавливает колонну всадников с флагами Чечни.
Ранее в Сети появились кадры инцидента. Согласно видеозаписям, на место прибыл начальник уголовного розыска, а после общения с силовиками всадники продолжили движение. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о "земельном" конфликте.
Как пояснили власти Новолакского района, 29 уроженцев Чечни прибыли в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому.
"Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись", — рассказал собеседник РИА Новости.
По его словам, никаких конфликтов между чеченцами и представителями органов правопорядка не было.
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Республика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Новолакский районПроисшествия
 
 
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