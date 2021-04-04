https://ria.ru/20210404/vsadniki-1604181892.html

В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни

В Дагестане полиция остановила колонну всадников из Чечни

Администрация Новолакского района Дагестана прокомментировала видео, на котором местная полиция останавливает колонну всадников с флагами Чечни. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T16:44

2021-04-04T16:44

2021-04-04T18:52

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

новолакский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 апр — РИА Новости. Администрация Новолакского района Дагестана прокомментировала видео, на котором местная полиция останавливает колонну всадников с флагами Чечни. Ранее в Сети появились кадры инцидента. Согласно видеозаписям, на место прибыл начальник уголовного розыска, а после общения с силовиками всадники продолжили движение. Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о "земельном" конфликте.Как пояснили власти Новолакского района, 29 уроженцев Чечни прибыли в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому."Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись", — рассказал собеседник РИА Новости.По его словам, никаких конфликтов между чеченцами и представителями органов правопорядка не было.

https://ria.ru/20210203/kadyrov-1595913924.html

новолакский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дагестанская полиция остановила колонну всадников из Чечни. Кадры инцидента Дагестанская полиция остановила колонну всадников из Чечни. Кадры инцидента 2021-04-04T16:44 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, чеченская республика (чечня), новолакский район, происшествия