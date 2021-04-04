https://ria.ru/20210404/vrachi-1604147261.html

Основатель "Инвитро" заявил, что врачи руководствуются идеей гуманизма

Основатель "Инвитро" заявил, что врачи руководствуются идеей гуманизма

Большинство врачей в своей работе не ориентированы только на деньги и не навязывают платные услуги, а в первую очередь руководствуются идеей гуманизма и... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T09:33

2021-04-04T09:33

2021-04-04T09:33

россия

врачи

белоруссия

армения

украина

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Большинство врачей в своей работе не ориентированы только на деньги и не навязывают платные услуги, а в первую очередь руководствуются идеей гуманизма и желанием помочь, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский."Среди докторов мало людей, ориентированных исключительно на деньги. Деньги важны, да, но врачи мотивированы не только деньгами, есть еще внутренние мотивы - идеи гуманизма, сопереживание, желание помочь людям, например", - сказал он.Глава медицинской сети вспомнил, что изначально выбрал профессию анестезиолога, потому что хотел сделать людям "не больно", и не ставил перед собой цель много заработать."Да, в "Инвитро" мы работаем не только за деньги, деньги не могут быть единственной целью. Это не означает, что люди не должны получать достойную заработную плату. Медицина - это их профессия, это их ремесло, они долго учились именно этому", - добавил Островский."Инвитро" - частная российская медицинская компания, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. В конце марта компания насчитывала 1,6 тысячи медицинских офисов. "Инвитро" представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Украине, Армении и Кыргызстане.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 5 апреля в 10.00 мск.

https://ria.ru/20210404/operatsiya-1604141092.html

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603475018.html

россия

белоруссия

армения

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, врачи, белоруссия, армения, украина, общество