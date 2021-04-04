СМИ: номер телефона Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных
17:38 04.04.2021 (обновлено: 20:20 04.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоздатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в Сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы, пишет газета New York Post.
Об утечке с аккаунтов из 106 стран накануне сообщил Business Insider. Информацию о пользователях опубликовали на хакерском форуме — таким образом, она бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". В частности, в Сети оказались данные свыше 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти десяти миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.
Как сообщает газета, на утечку данных Цукерберга внимание обратил один из пользователей Twitter, опубликовав скриншот с форума, где указана личная информация основателя Facebook.
"Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в Сеть номер?" — пишет издание.
Компанию Facebook и одноименную соцсеть в 2004 году основал Марк Цукерберг. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, WhatsApp и Instagram.