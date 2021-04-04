https://ria.ru/20210404/utechka-1604186054.html

СМИ: номер телефона Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных

СМИ: номер телефона Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в Сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы, пишет газета New... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T17:38

2021-04-04T17:38

2021-04-04T20:20

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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в Сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы, пишет газета New York Post.Об утечке с аккаунтов из 106 стран накануне сообщил Business Insider. Информацию о пользователях опубликовали на хакерском форуме — таким образом, она бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". В частности, в Сети оказались данные свыше 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти десяти миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.Как сообщает газета, на утечку данных Цукерберга внимание обратил один из пользователей Twitter, опубликовав скриншот с форума, где указана личная информация основателя Facebook."Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в Сеть номер?" — пишет издание.Компанию Facebook и одноименную соцсеть в 2004 году основал Марк Цукерберг. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210323/utechka-1602557547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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