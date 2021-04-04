Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/utechka-1604186054.html
СМИ: номер телефона Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных
СМИ: номер телефона Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных
Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в Сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы, пишет газета New... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T17:38
2021-04-04T20:20
whatsapp inc.
марк цукерберг
калифорния
twitter
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598826123_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_56edf8bc71da535fcfad14dd52cbb136.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в Сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы, пишет газета New York Post.Об утечке с аккаунтов из 106 стран накануне сообщил Business Insider. Информацию о пользователях опубликовали на хакерском форуме — таким образом, она бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". В частности, в Сети оказались данные свыше 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти десяти миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.Как сообщает газета, на утечку данных Цукерберга внимание обратил один из пользователей Twitter, опубликовав скриншот с форума, где указана личная информация основателя Facebook."Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в Сеть номер?" — пишет издание.Компанию Facebook и одноименную соцсеть в 2004 году основал Марк Цукерберг. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20210323/utechka-1602557547.html
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598826123_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_7182f8acfa9e1a5ceefa0a4c65df0e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, twitter, технологии, в мире

СМИ: номер телефона Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных

17:38 04.04.2021 (обновлено: 20:20 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоздатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности
Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в Сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы, пишет газета New York Post.
Об утечке с аккаунтов из 106 стран накануне сообщил Business Insider. Информацию о пользователях опубликовали на хакерском форуме — таким образом, она бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". В частности, в Сети оказались данные свыше 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти десяти миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.
Как сообщает газета, на утечку данных Цукерберга внимание обратил один из пользователей Twitter, опубликовав скриншот с форума, где указана личная информация основателя Facebook.
"Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в Сеть номер?" — пишет издание.
Компанию Facebook и одноименную соцсеть в 2004 году основал Марк Цукерберг. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, WhatsApp и Instagram.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 21:56
Полиция завела дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19
 
WhatsApp Inc.Марк ЦукербергКалифорнияTwitterТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния